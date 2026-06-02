Látványos előrehaladás az MVM erőműprojektjeinél: tartható a határidő

A Mátra és a Tisza CCGT-projektei a tervezett ütemezés szerint haladnak, a beruházások rendelkeznek a megvalósítási szakaszuknak megfelelő hatósági engedélyekkel. Ide tartozik többek között a két gázüzemű erőmű egységes környezethasználati engedélye, az építési engedély, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott létesítési engedély. A további engedélyezési eljárások a projektütemezéssel összhangban zajlanak – válaszolt a Világgazdaságnak az állami energiaipari csoport.

Készül az MVM gázüzemű erőművének turbinája / Fotó: Alessia Pierdomenico / Shutterstock (illusztráció)

A projekt jelenlegi fázisában a kivitelezési szakaszt készítik elő. A telephelyeken

rendezték a terepet,

lezárultak a szükséges talajmechanikai vizsgálatok,

továbbá kialakították az adott munkafázishoz szükséges felvonulási létesítményeket.

Emellett folyamatosak az infrastruktúra-fejlesztési és a kivitelezés előkészítéséhez kapcsolódó feladatok is.

A tervek szerint 2026 folyamán elkészülnek azok a kiviteli tervek, amelyek alapján a kivitelezési fázis megkezdődhet, így az év végére várhatóan már a megvalósítási szakasz is láthatóvá válik.

Már készül a turbina Olaszországban

A kivitelezéssel megbízott konzorciumok a legfontosabb műszaki berendezésekkel kapcsolatos beszerzési eljárásokat lefolytatták, a beszállítói szerződések megszülettek. A műszaki berendezések gyártása sok esetben már elkezdődött, például a turbina gyártása Olaszországban már zajlik.

A mostani állapot alapján nem merült fel olyan tényező, amely a projektek szerződésben rögzített véghatáridejét veszélyeztetné, ezért a tervezett átadási határidők továbbra is tarthatónak tekinthetők. „Az MVM csoport kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházások a kitűzött célok mentén, a szükséges rugalmasság biztosítása mellett, az ütemterv szerint valósuljanak meg” – hangsúlyozták a válaszban.

Meglesz a szükséges gáz is a gázüzemű blokkokhoz

A létesítmények hosszú távú és biztonságos földgázellátását az MVM csoport saját portfólióján keresztül biztosítja. Az ehhez szükséges szerződéses megállapodások megkötése a projektek előrehaladásához és az üzembe helyezés ütemezéséhez igazodva történik.