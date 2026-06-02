Látványos előrehaladás az MVM erőműprojektjeinél: tartható a határidő
A Mátra és a Tisza CCGT-projektei a tervezett ütemezés szerint haladnak, a beruházások rendelkeznek a megvalósítási szakaszuknak megfelelő hatósági engedélyekkel. Ide tartozik többek között a két gázüzemű erőmű egységes környezethasználati engedélye, az építési engedély, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott létesítési engedély. A további engedélyezési eljárások a projektütemezéssel összhangban zajlanak – válaszolt a Világgazdaságnak az állami energiaipari csoport.
A projekt jelenlegi fázisában a kivitelezési szakaszt készítik elő. A telephelyeken
- rendezték a terepet,
- lezárultak a szükséges talajmechanikai vizsgálatok,
- továbbá kialakították az adott munkafázishoz szükséges felvonulási létesítményeket.
Emellett folyamatosak az infrastruktúra-fejlesztési és a kivitelezés előkészítéséhez kapcsolódó feladatok is.
A tervek szerint 2026 folyamán elkészülnek azok a kiviteli tervek, amelyek alapján a kivitelezési fázis megkezdődhet, így az év végére várhatóan már a megvalósítási szakasz is láthatóvá válik.
Már készül a turbina Olaszországban
A kivitelezéssel megbízott konzorciumok a legfontosabb műszaki berendezésekkel kapcsolatos beszerzési eljárásokat lefolytatták, a beszállítói szerződések megszülettek. A műszaki berendezések gyártása sok esetben már elkezdődött, például a turbina gyártása Olaszországban már zajlik.
A mostani állapot alapján nem merült fel olyan tényező, amely a projektek szerződésben rögzített véghatáridejét veszélyeztetné, ezért a tervezett átadási határidők továbbra is tarthatónak tekinthetők. „Az MVM csoport kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a beruházások a kitűzött célok mentén, a szükséges rugalmasság biztosítása mellett, az ütemterv szerint valósuljanak meg” – hangsúlyozták a válaszban.
Meglesz a szükséges gáz is a gázüzemű blokkokhoz
A létesítmények hosszú távú és biztonságos földgázellátását az MVM csoport saját portfólióján keresztül biztosítja. Az ehhez szükséges szerződéses megállapodások megkötése a projektek előrehaladásához és az üzembe helyezés ütemezéséhez igazodva történik.
Az új erőművek fontos szerepet töltenek majd be Magyarország villamosenergia-rendszerének rugalmasságában és az ellátásbiztonság erősítésében, különös tekintettel a megújuló energiaforrások növekvő arányára.