Magyar Péter nagyot mondott: a gabonatermesztés jövője múlik a génszerkesztésen, ami szerinte nem GMO

Hirtelen új megvilágításba helyezte a génszerkesztés kérdését Magyar Péter miniszterelnök tegnap a kormányszóvívői tájékoztatón. A Telex kérdésére válaszólva elmondta: a tudományos állásfoglalás az új genomikai technikákkal kapcsolaban az, hogy azok nem minősülnek GMO-nak.

A résztvevők egy „Génmódosított élelmiszer - köszönöm, nem” feliratú transzparenssel vonulnak az „Elegünk van a mezőgazdasági iparból” című, GMO-ellenes tüntetésen Berlinben Fotó: AFP

Mint mondta, nem véltetlen, hogy megvolt a többség az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben. Olyan pártok, országok is támogatták, amelyek alapvetően ellenzik a GMO használatát. Az egyik saját génállományát használja fel, a másik, a hagyományos GMO, amit a kormány is ellenez, az adott szervezettől idegen géneket használ - tette hozzá.

A miniszterelnök szerint ezért, ez a döntés nem megy szembe az Alaptörvénybe foglalt GMO-mentességi elvárással. Mint fogalmazott:

Ha azt szeretnék, hogy a következő tíz évben legyen Magyarországon gabonatermesztés, akkor ezt támogatni kell.

A miniszterelnöki válaszra a közösségi oldalán reagáló Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője rávilágított: a megszavazott jogszabály teret enged a génszerkesztett növényeknek, és a tagállamok nem vezethetnek be ezzel szemben korlátozást. Itt fontos megjegyezni, hogy a tagállamok a GMO-irányelv 2015-ös módosítása alapján maguk dönthetnek arról, hogy akarnak-e GMO-kat termeszteni a területükön, vagy sem. Ezt a jogot veszíthetik el.

GMO vagy nem GMO?

Véleménye szerint, a miniszterelnök téved, mert a génszerkesztés is génmódosítás, hiszen ezzel az eljárással egy adott szervezet, növény genetikai állományát célzottan, emberi beavatkozással, tehát mesterségesen megváltoztatják. Ezt maga a génszerkesztésről szóló jogszabály erősíti meg: a génszerkesztés a jogszabály definíciója szerint célzott helyeken („at targeted locations”) lehetővé teszi az élő szervezetek génállományának megváltoztatását.

Azt, hogy a génszerkesztés génmódosítás, az Európai Bíróság egyik korábbi ítélete is kimondja. Az Európai Bíróság (EUB) 2018-as történelmi ítéletében kimondta, hogy az új génszerkesztési eljárásokkal (például CRISPR) létrehozott növények és szervezetek is genetikailag módosított szervezeteknek (GMO) minősülnek. Emiatt azokra a szigorú uniós engedélyezési és nyomon követési szabályok vonatkoznak.