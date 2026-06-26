Magyar Péter nagyot mondott: a gabonatermesztés jövője múlik a génszerkesztésen, ami szerinte nem GMO
Hirtelen új megvilágításba helyezte a génszerkesztés kérdését Magyar Péter miniszterelnök tegnap a kormányszóvívői tájékoztatón. A Telex kérdésére válaszólva elmondta: a tudományos állásfoglalás az új genomikai technikákkal kapcsolaban az, hogy azok nem minősülnek GMO-nak.
Mint mondta, nem véltetlen, hogy megvolt a többség az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben. Olyan pártok, országok is támogatták, amelyek alapvetően ellenzik a GMO használatát. Az egyik saját génállományát használja fel, a másik, a hagyományos GMO, amit a kormány is ellenez, az adott szervezettől idegen géneket használ - tette hozzá.
A miniszterelnök szerint ezért, ez a döntés nem megy szembe az Alaptörvénybe foglalt GMO-mentességi elvárással. Mint fogalmazott:
Ha azt szeretnék, hogy a következő tíz évben legyen Magyarországon gabonatermesztés, akkor ezt támogatni kell.
A miniszterelnöki válaszra a közösségi oldalán reagáló Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője rávilágított: a megszavazott jogszabály teret enged a génszerkesztett növényeknek, és a tagállamok nem vezethetnek be ezzel szemben korlátozást. Itt fontos megjegyezni, hogy a tagállamok a GMO-irányelv 2015-ös módosítása alapján maguk dönthetnek arról, hogy akarnak-e GMO-kat termeszteni a területükön, vagy sem. Ezt a jogot veszíthetik el.
GMO vagy nem GMO?
Véleménye szerint, a miniszterelnök téved, mert a génszerkesztés is génmódosítás, hiszen ezzel az eljárással egy adott szervezet, növény genetikai állományát célzottan, emberi beavatkozással, tehát mesterségesen megváltoztatják. Ezt maga a génszerkesztésről szóló jogszabály erősíti meg: a génszerkesztés a jogszabály definíciója szerint célzott helyeken („at targeted locations”) lehetővé teszi az élő szervezetek génállományának megváltoztatását.
Azt, hogy a génszerkesztés génmódosítás, az Európai Bíróság egyik korábbi ítélete is kimondja. Az Európai Bíróság (EUB) 2018-as történelmi ítéletében kimondta, hogy az új génszerkesztési eljárásokkal (például CRISPR) létrehozott növények és szervezetek is genetikailag módosított szervezeteknek (GMO) minősülnek. Emiatt azokra a szigorú uniós engedélyezési és nyomon követési szabályok vonatkoznak.
Tehát nem csak biológiai, hanem jogi alapon is alátámasztható tényről van szó - mutatott rá Dömötör Csaba. Meglátása szerint, az új génszerkesztéses jogszabályt minden valószínűség szerint az ipari lobbi erőltette át. Az történik, hogy a génmódosított növények egy részét kiveszik az eddigi GMO-szabályozás szigorú hatálya alól. Épp azzal az érveléssel teszik, mint Magyar Péter, mondván, ez már nem is olyan GMO - közölte a képviselő. Ráadásul – tette hozzá –, az ilyen eljárással készített élelmiszereket nem is kell majd jelölni a boltok polcain, így az állampolgárok nem is tudnak majd arról, hogy génszerkeszett növényt és élelmiszert fogyasztanak.
Dömötör Csaba szerint, hogy melyik génmódosított növény esik ez alá a teljesen liberalizált szabályozás alá, és melyikre vonatkozik továbbra szigorú szabályozás, hasraütés-szerű szabályok döntik el. Az egyik ilyen kritérium például, hogy az újonnan beillesztett „géndarabkák” száma nem haladhatja meg a 20-at. További súlyos problémaként említette, hogy a nemzetközi vetőmaggyártó óriásvállalatok szabadalmi jogokkal monopolizálhatják a génszerkesztett vetőmagokat. Ennek megfelelően az a gazda, aki tudtán kívül, véletlenül használ fel génszerkesztett vetőmagot, súlyos büntetésekre számíthat.
Emlékezetes, hogy az új szabályozást a Tisza képviselői megszavazták Strasbourgban, Bón Szabolcs agárminiszter pedig pár nappal később, a Parlamentben azt mondta, az Alaptörvénynek megfelelően lépnek fel a GMO-technológiák ellen.
Tiltakoznak a természetvédelmi szervezetek
Éles politikai vitát robbantott ki az új GMO-k uniós szabályozásáról szóló EP-szavazás. A GMO-mentes magyar mezőgazdaság védelmét sürgető természetvédelmi szervezetek szerint a Tisza Párt képviselői rossz oldalra álltak, a kormánynak pedig most azonnal lépnie kell. Megütközéssel fogadták a magyarországi természetvédelmi szövetségek, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői tegnap szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozása lazítását. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége korábbi közös közleménye szerint a kormánynak most egyértelművé kellett volna tennie, hogy Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, és kész az Európai Unió Bíróságához fordulni az új GMO-k deregulációja ellen. Magyar Péter miniszterelnök legújabb nyilatozata alapján erre most már nem sok esély látszik.