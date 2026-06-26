Deviza
EUR/HUF354,36 +0,04% USD/HUF311,53 -0,09% GBP/HUF411,02 -0,04% CHF/HUF384,91 +0,08% PLN/HUF82,68 -0,02% RON/HUF67,69 0% CZK/HUF14,6 -0,02% EUR/HUF354,36 +0,04% USD/HUF311,53 -0,09% GBP/HUF411,02 -0,04% CHF/HUF384,91 +0,08% PLN/HUF82,68 -0,02% RON/HUF67,69 0% CZK/HUF14,6 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
növény
Dömötör Csaba
génszerkesztés
alaptörvény
GMO-mentes
GMO
Magyar Péter

Magyar Péter nagyot mondott: a gabonatermesztés jövője múlik a génszerkesztésen, ami szerinte nem GMO

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Éles kritikát váltott ki a természetvédelmi szervezetekből, hogy a Tisza Párt EP-képviselői támogatták az új géntechnológiákkal előállított növények uniós szabályainak lazítását. A Greenpeace Magyarország és több hazai szervezet szerint Magyarországnak most egyértelműen ki kell állnia a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, akár bírósági úton is. Magya Péter is megszólalt az ügyben és azzal magyarázta párttársai szavazatát, hogy a génszerkesztés már nem minősül GMO-nak.
Dénes Zoltán
2026.06.26, 09:01

Hirtelen új megvilágításba helyezte a génszerkesztés kérdését Magyar Péter miniszterelnök tegnap a kormányszóvívői tájékoztatón. A Telex kérdésére válaszólva elmondta: a tudományos állásfoglalás az új genomikai technikákkal kapcsolaban az, hogy azok nem minősülnek GMO-nak. 

GMO, Magyar Péter, Tisza Párt, génszerkesztés
A résztvevők egy „Génmódosított élelmiszer - köszönöm, nem” feliratú transzparenssel vonulnak az „Elegünk van a mezőgazdasági iparból” című, GMO-ellenes tüntetésen Berlinben Fotó: AFP

Mint mondta, nem véltetlen, hogy megvolt a többség az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben. Olyan pártok, országok is támogatták, amelyek alapvetően ellenzik a GMO használatát. Az egyik saját génállományát használja fel, a másik, a hagyományos GMO, amit a kormány is ellenez, az adott szervezettől idegen géneket használ - tette hozzá.

A miniszterelnök szerint ezért, ez a döntés nem megy szembe az Alaptörvénybe foglalt GMO-mentességi elvárással. Mint fogalmazott:

Ha azt szeretnék, hogy a következő tíz évben legyen Magyarországon gabonatermesztés, akkor ezt támogatni kell.

 A miniszterelnöki válaszra a közösségi oldalán reagáló Dömötör Csaba, a Fidesz uniós parlamenti képviselője rávilágított: a megszavazott jogszabály teret enged a génszerkesztett növényeknek, és a tagállamok nem vezethetnek be ezzel szemben korlátozást. Itt fontos megjegyezni, hogy a tagállamok a GMO-irányelv 2015-ös módosítása alapján maguk dönthetnek arról, hogy akarnak-e GMO-kat termeszteni a területükön, vagy sem. Ezt a jogot veszíthetik el.

GMO vagy nem GMO?

 Véleménye szerint, a miniszterelnök téved, mert a génszerkesztés is génmódosítás, hiszen ezzel az eljárással egy adott szervezet, növény genetikai állományát célzottan, emberi beavatkozással, tehát mesterségesen megváltoztatják. Ezt maga a génszerkesztésről szóló jogszabály erősíti meg: a génszerkesztés a jogszabály definíciója szerint célzott helyeken („at targeted locations”) lehetővé teszi az élő szervezetek génállományának megváltoztatását.

Azt, hogy a génszerkesztés génmódosítás, az Európai Bíróság egyik korábbi ítélete is kimondja. Az Európai Bíróság (EUB) 2018-as történelmi ítéletében kimondta, hogy az új génszerkesztési eljárásokkal (például CRISPR) létrehozott növények és szervezetek is genetikailag módosított szervezeteknek (GMO) minősülnek. Emiatt azokra a szigorú uniós engedélyezési és nyomon követési szabályok vonatkoznak.

 Tehát nem csak biológiai, hanem jogi alapon is alátámasztható tényről van szó - mutatott rá Dömötör Csaba. Meglátása szerint, az új génszerkesztéses jogszabályt minden valószínűség szerint az ipari lobbi erőltette át. Az történik, hogy a génmódosított növények egy részét kiveszik az eddigi GMO-szabályozás szigorú hatálya alól. Épp azzal az érveléssel teszik, mint Magyar Péter, mondván, ez már nem is olyan GMO - közölte a képviselő. Ráadásul – tette hozzá –, az ilyen eljárással készített élelmiszereket nem is kell majd jelölni a boltok polcain, így az állampolgárok nem is tudnak majd arról, hogy génszerkeszett növényt és élelmiszert fogyasztanak. 

Dömötör Csaba szerint, hogy melyik génmódosított növény esik ez alá a teljesen liberalizált szabályozás alá, és melyikre vonatkozik továbbra szigorú szabályozás, hasraütés-szerű szabályok döntik el. Az egyik ilyen kritérium például, hogy az újonnan beillesztett „géndarabkák” száma nem haladhatja meg a 20-at.  További súlyos problémaként említette, hogy a nemzetközi vetőmaggyártó óriásvállalatok szabadalmi jogokkal monopolizálhatják a génszerkesztett vetőmagokat. Ennek megfelelően az a gazda, aki tudtán kívül, véletlenül használ fel génszerkesztett vetőmagot,  súlyos büntetésekre számíthat.

Emlékezetes, hogy az új szabályozást a Tisza képviselői megszavazták Strasbourgban, Bón Szabolcs agárminiszter pedig pár nappal később, a Parlamentben azt mondta, az Alaptörvénynek megfelelően lépnek fel a GMO-technológiák ellen. 

Tiltakoznak a természetvédelmi szervezetek

Éles politikai vitát robbantott ki az új GMO-k uniós szabályozásáról szóló EP-szavazás. A GMO-mentes magyar mezőgazdaság védelmét sürgető természetvédelmi szervezetek szerint a Tisza Párt képviselői rossz oldalra álltak, a kormánynak pedig most azonnal lépnie kell. Megütközéssel fogadták a magyarországi természetvédelmi szövetségek, hogy a Tisza párt európai parlamenti képviselői tegnap szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozása lazítását. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége korábbi közös közleménye szerint a kormánynak most egyértelművé kellett volna tennie, hogy Magyarország továbbra is kiáll a GMO-mentes mezőgazdaság mellett, és kész az Európai Unió Bíróságához fordulni az új GMO-k deregulációja ellen. Magyar Péter miniszterelnök legújabb nyilatozata alapján erre most már nem sok esély látszik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu