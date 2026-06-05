Kirobbant az új GMO-vita: vészharangot kongat a bioágazat – Brüsszel lazítaná a szabályozást, azt sem tudnánk, mit eszünk

„Kik vállalják majd a felelősséget a lehetséges negatív egészségügyi vagy környezeti hatásokért?” – tette fel az egyik legfontosabb kérdést Szira Fruzsina, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet vezető kutatója, az Európai Unió finanszírozásával megvalósult DiviSMut projekt keretében végzett tájfajták, régi fajták és a nemesítés jövőjével kapcsolatos jövőképelemző tanulmány szóvivője. A téma forró, ugyanis az eredetileg május 5-re kitűzött új genomikai technikákról, azaz NGT-javaslatról június 15-én szavaznak az Európai Parlament ENVI-bizottságában, majd röviddel utána, június 17-én lesz a plenáris szavazás. A tervezet célja, hogy különbséget tegyen a hagyományos GMO-k és az új génszerkesztési eljárások között, amelyek bizonyos esetekben a hagyományos nemesítéshez hasonló genetikai változásokat idézhetnek elő – olvasható az Európai Parlament hivatalos oldalán. Szira Fruzsina szerint az új jogszabálytervezet, amelynek alapján kivonnák ezeket a növényeket a jelenlegi szigorú GMO-szabályozás hatálya alól, nagy felháborodást keltett szakmai berkekben.

Az uniós javaslat kivonná a génszerkesztett növényeket a jelenlegi szigorú GMO-szabályozás hatálya alól / Fotó: Gorodenkoff / Shutterstock

A nagyjából 75 különböző érintett, közöttük civil szervezetek képviselői, fogyasztók, biogazdálkodók, vetőmag-előállítók megkérdezésével készült tanulmány szerint több súlyos kérdés is megfogalmazódott. Fontos, hogy a szakmai és civil szervezetek kifogásai elsősorban nem magára a nemesítési technológiára, hanem arra irányulnak, hogy az uniós javaslat a génszerkesztett növények egy részét kivenné a jelenlegi GMO-szabályozás szigorúbb követelményei alól. Az Európai Parlament összefoglalója szerint az NGT1-növényeknél a GMO-kra vonatkozó kötelező címkézés megszűnne, miközben a vetőmagok jelölése és egy nyilvános adatbázis maradna meg átláthatósági elemként.

GMO: sérülnek a fogyasztói érdekek

A legfontosabb kifogás, hogy az új szabályozás alapján az úgynevezett NGT1 kategóriába sorolt növényekből készült élelmiszereknél nem lenne kötelező a végtermék jelölése. Ez a kritikusok szerint sértené a fogyasztók választási szabadságát, mert a vásárlók nem tudnák egyértelműen megállapítani, hogy génszerkesztett növényből készült terméket vesznek-e. Az IFOAM Organics Europe és más szervezetek szerint ez visszalépés lenne az átláthatóságban és a fogyasztói információhoz való jogban. A Biokontroll Hungária szerint az NGT-javaslat lényegében jelöletlenül lehetőve tenné „új GMO-k” beengedését az európai mezőgazdaságba és élelmiszerláncba. A szervezet rávilágított: a tervezet értelmében az új génmódosítási technikákkal előállított növényeknél nem lenne kötelező az előzetes biztonsági ellenőrzés, megszűnne a nyomonkövethetőség, és a csomagoláson sem kellene feltüntetni a génmódosított eredetet. Az IFOAM Organics Europe szerint a 2025 végén kialkudott kompromisszum éppen a nyomonkövethetőség, a jelölés és a szabadalmi garanciák terén maradt el a szükségestől.