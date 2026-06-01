Végre elkészült: átadták Magyarország új élelmiszeripari gyárát, legendás bezárt üzem utódja lehet – máris külföldön akar terjeszkedni
Mintegy kétmilliárd forintos beruházással saját kekszüzemet nyitott a Ikrény határában Csoki Nyugat Kft., amely eddig főként édesség-, ital- és kávénagykereskedelemmel foglalkozott. A termelés folyamatos a gyárban, de az újabb és újabb termékek fejlesztése sem állhat meg. Heti szinten több új keksz tesztelése történik, melyekhez az alapanyagok kiválasztását szintén egy hosszas kutató munka előzi meg, hogy csak ellenőrzött forrásból származó, magas minőségű összetevők kerülhessenek a termékekbe.
A Kisalföld Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál cikke szerint az ikrényi kekszüzemben nem egy egyszerű manufaktúráról van szó. A modern gyártósor rendkívül sokoldalú, a lehetőségeknek szinte csak a fantázia szab határt.
„A technológia többféle keksz gyártására alkalmas: homogén illetve töltött kekszek formázására, melyek felületkezelése megoldható cukorral, mákkal, dióval, kókuszreszelékkel. A termékeket tudjuk tölteni gyümölcs töltelékkel és különböző krémekkel. Illetve lehetőségünk van a termékeket csokoládéval, bevonókkal mártani vagy megtalpalni. A kekszek mellett puszedli és piskótás termékek gyártása is megvalósítható” – nyilatkozta a helyi lapnak Kovács Gyula ügyvezető.
Bár az ikrényi kekszüzemet már tavaly augusztusban átvették jelentős piackutatás és előkészítő munka előzte meg a termékfejlesztés folyamatát, amelynek eredményeként most az első három terméket már büszkén tarthatja kezében az ügyvezető. Nagyjából fél éves termékfejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy a gyár vezetősége szigorú minőségi és érzékszervi vizsgálatok után, úgy döntsön, hogy forgalomba hozza az első kekszeket.
Új márkát is piacra dobott az ikrényi gyár
„Mindenki megtalálta a saját helyét és a meglévő szakmai tapasztalataival hozzá tudott járulni, hogy egy új kekszüzem születhessen Győr közelében. Saját fejlesztésűek a receptek, a kekszek formavilága, sőt még a csomagolásokat is közösen terveztük egy kis szakmai csapattal. A márkanév kiválasztása sem volt egyszerű feladat. Hónapokig kerestük a megfelelő nevet, mire végül megszületett a FINIMI márka. A termék központi szereplője egy süni, aki barátaival közösen vezeti be a családokat egy csodás új világba, ahol az ízletes kekszek mindenkit elvarázsolnak” – fogalmazott az ügyvezető.
Az első FINIMI termékek már megtalálhatóak a boltok polcain. FINIMI márka név alatt a KIDS termékek háromféle ízben érkeztek meg a gyerekeknek. A következő hetekben azonban újabb termékekkel bővül a kínálat. Természetesen a felnőttek sem maradnak édes finomságok nélkül, ugyanis nekik egy szintén gondos odafigyeléssel megtervezett látványvilággal, de eltérő hangulatú csomagolásba álmodta meg a kreatív csapat a kekszeket. Érkeznek hamarosan a puszedli-falatkák, amelyeket málna- és szilvalekvárral töltenek meg. Hamarosan indul a vaníliás karika kakaós változatának gyártása is. Emellett egy szív alakú, töltött puszedli is a végső fejlesztési fázisban jár, ahogyan a gabonamintás tejcsokiba mártott kekszek is.
Néhány héttel ezelőtt érkezett meg az üzembe egy újabb gyártógép egység, amellyel szendvicskekszeket is fognak tudni készíteni, ezen a vonalon is elkezdődtek a termékfejlesztések.
Nagyszabású tervek között szerepel, hogy a nyár közepéig 10-12 új termékre bővüljön a a márka kínálata. Az év végére pedig legalább húszféle FINIMI édességet látnának szívesen a boltok polcain. Az ikrényi kekszüzem vezetése a Kisalföldnek elárulta, hogy már most készülnek a szeletes termékek és a karácsonyi csomagolások tervei is. Az ünnepi időszakra különleges ízvilágú édességek is érkeznek, illetve az exkluzív, fémdobozos csomagolás is szerepel a jövőbeli tervek között.