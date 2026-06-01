Végre elkészült: átadták Magyarország új élelmiszeripari gyárát, legendás bezárt üzem utódja lehet – máris külföldön akar terjeszkedni

Mintegy kétmilliárd forintos beruházással saját kekszüzemet nyitott a Ikrény határában Csoki Nyugat Kft., amely eddig főként édesség-, ital- és kávénagykereskedelemmel foglalkozott. A termelés folyamatos a gyárban, de az újabb és újabb termékek fejlesztése sem állhat meg. Heti szinten több új keksz tesztelése történik, melyekhez az alapanyagok kiválasztását szintén egy hosszas kutató munka előzi meg, hogy csak ellenőrzött forrásból származó, magas minőségű összetevők kerülhessenek a termékekbe.

Már javában zajlik a termelés a Csoki Nyugat Kft. Ikrény mellett található gyárában / Fotó: Molcsányi Máté / Kisalföld

A Kisalföld Győr-Moson-Sopron vármegyei hírportál cikke szerint az ikrényi kekszüzemben nem egy egyszerű manufaktúráról van szó. A modern gyártósor rendkívül sokoldalú, a lehetőségeknek szinte csak a fantázia szab határt.

„A technológia többféle keksz gyártására alkalmas: homogén illetve töltött kekszek formázására, melyek felületkezelése megoldható cukorral, mákkal, dióval, kókuszreszelékkel. A termékeket tudjuk tölteni gyümölcs töltelékkel és különböző krémekkel. Illetve lehetőségünk van a termékeket csokoládéval, bevonókkal mártani vagy megtalpalni. A kekszek mellett puszedli és piskótás termékek gyártása is megvalósítható” – nyilatkozta a helyi lapnak Kovács Gyula ügyvezető.

Bár az ikrényi kekszüzemet már tavaly augusztusban átvették jelentős piackutatás és előkészítő munka előzte meg a termékfejlesztés folyamatát, amelynek eredményeként most az első három terméket már büszkén tarthatja kezében az ügyvezető. Nagyjából fél éves termékfejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy a gyár vezetősége szigorú minőségi és érzékszervi vizsgálatok után, úgy döntsön, hogy forgalomba hozza az első kekszeket.

Új márkát is piacra dobott az ikrényi gyár

„Mindenki megtalálta a saját helyét és a meglévő szakmai tapasztalataival hozzá tudott járulni, hogy egy új kekszüzem születhessen Győr közelében. Saját fejlesztésűek a receptek, a kekszek formavilága, sőt még a csomagolásokat is közösen terveztük egy kis szakmai csapattal. A márkanév kiválasztása sem volt egyszerű feladat. Hónapokig kerestük a megfelelő nevet, mire végül megszületett a FINIMI márka. A termék központi szereplője egy süni, aki barátaival közösen vezeti be a családokat egy csodás új világba, ahol az ízletes kekszek mindenkit elvarázsolnak” – fogalmazott az ügyvezető.