Máris itt a következménye a Tisza-kormány gazdasági korlátozásának: elvihetik Magyarországról az óriási gyárat – "Tegyék fel a politikusok a kérdést, jó-e az országnak"

Azonnali súlyos következménye lehet a Tisza-kormány által bevezetett vendégmunkásstop-intézkedésnek. Egy óriási gyárberuházás ugyanis éppen emiatt bukhat el.

Elvihetik Magyarországról az óriási gyárat a Tisza-kormány miatt / Fotó: diningguide.hu

A Hvg.hu írt arról, hogy leállítja az egyik leggazdagabb magyar család érdekeltsége, a Master Good a 120 milliárdos gyárépítését, ha nem tud külföldről munkaerőt behozni.

A cég ügyvezetője arról beszélt, hogy ők nem azért hozunk be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, hanem mert nincs magyar.

Elvihetik Magyarországról az óriási gyárat a Tisza-kormány miatt

Ifj. Bárány László egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy ha nem fognak tudni külföldről munkaerőt behozni, akkor azt a gyárat, ami 120 milliárd forintba kerül,

mi nem fogjuk megépíteni, Magyaroszágon biztos nem,

és akkor tegyék fel a politikusok a kérdést, hogy az jó-e az országnak. "Sőt, akkor a termelésünket csökkenteni kell" – figyelmeztetett a Master Good Csoport ügyvezető igazgatója a Prohuman Csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Joint Venture szövetség közös rendezvényén.

Arról beszélt, hogy a cégcsoport nem azért hoz be külföldről munkaerőt, mert olcsóbb lenne, hanem nincs Magyarországon elég fizikai munkára fogható ember, akinek kedve lenne nehéz fizikai munkát végezni. Ráadásul a folyamatos népességfogyás miatt nem is várható javulás ebben.

Azt is hozzátette, hogy ez szerinte még csak nem is pénz kérdése. "A demográfiát a politika a mostani helyzetében nem tudja megfordítani. Az elmúlt években pénzzel próbálták motiválni a nőket a szülésre, de ez nem volt sikeres. Szembe kell nézni azzal, hogy a népesség hamarosan 9 millió fő alá fog esni Magyarországon" – vetítette előre.

Az úgy nevezett vendégmunkásstop a Tisza-kormány első konkrét gazdasági korlátozása. Magyar Péteréket nem először figyelmeztetik ennek negatív hatásaira, de ez az első konkrét bejelentés, ami egy már vállalt gyárberuházás veszélybe kerüléséről szól. Sőt, a Fülöp-szigeteken is kiakadtak a magyar döntés miatt.

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, június 5-én Szondi Vanda kormányszóvivő jelentette be, hogy a kabinet szigorítani kívánja a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásának szabályait, ezt követően pedig nem sokkal megjelent a vonatkozó kormányrendelet.