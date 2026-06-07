Gyógyszerekre és élelmiszerekre megy el a nyugdíjak java, de egyelőre még csak ígéret a nyugdíjas-SZÉP-kártya

A kezdeményezés egyik legfontosabb újítása, hogy a kártyát gyógyszertári vásárlásokra is elfogadhatnák, ami a jelenlegi cafeteriarendszerhez képest jókora változást jelentene. A támogatott gyógyszerek nyugdíjas-SZÉP-kártyával történő kifizetése európai összevetésben is különleges megoldásnak számíthat – derül ki az Origo cikkéből. A lap hangsúlyozza: eddig a pillanatig még nem született meg a korábbi Tisza-ígéret jogszabályi megalapozása.

Gyógyszerekre is lehetne költeni a tervezett nyugdíjas-SZÉP-kártyákra érkező támogatásokat (illusztráció) / Fotó: Raketir / Shutterstock

Gyógyszerekre és élelmiszerekre megy el a nyugdíjak java

A lap arról ír, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a nyugdíjas háztartások kiadásain belül az élelmiszerek teszik ki a legnagyobb tételt, a havi költségek 30-35 százalékát. Emellett az egészségügyi kiadások – beleértve a gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket és orvosi szolgáltatásokat – további 10-15 százalékot képviselnek. A két kiadáscsoport együttesen akár a nyugdíj felét is felemésztheti.

A cikk példája szerint egy 200 ezer forintos havi nyugdíjból élő időskorú körülbelül 70 ezer forintot költhet élelmiszerre és 30 ezer forintot gyógyszerekre. Az évente 200 ezer forintos támogatás havi szintre lebontva mintegy 16 ezer forintos pluszforrást jelentene, ami érdemben csökkenthetné mind az élelmiszer-, mind a gyógyszerkiadásokat.

A nyugdíjas-SZÉP-kártya bevezetéséről egyelőre nem született jogszabály, és a program megvalósítása a költségvetési lehetőségektől is függ.

A rendszer jelentős állami kiadással járna, miközben a kereskedelmi szektorban is számottevő, akár tízmilliárdos nagyságrendű forgalomnövelő és forgalomátterelő hatást válthatna ki.

A korábbi nyugdíjasutalvány-program tapasztalatai alapján az is előfordulhat, hogy a kereskedelmi láncok külön akciókkal és kedvezményekkel próbálnák megszólítani a nyugdíjas-SZÉP-kártyával rendelkezőket.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.