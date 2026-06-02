Különleges vonatokat állított hadrendbe a GYSEV – ezekkel utazhatunk a nyugati országrészben

A Schlieren személykocsikat svájci licensz alapján gyártották Ausztriában. A GYSEV összesen három személykocsit és egy vezérlőkocsit vásárolt.
2026.06.02, 17:03

Két úgynevezett hosszú Schlieren, valamint egy vezérlőkocsi állt szolgálatba a GYSEV-nél az elmúlt időszakban. A vasúttársaság tavaly vásárolta az osztrák SGP-től a járműveket, amelyek felújítás és festés után kerültek forgalomba és szállítják az utazóközönséget – derült ki a vasúttársaság keddi közleményéből.

Három hosszú Schlieren személykocsit vásárolt a GYSEV / Fotó: GYSEV

A Schlieren név alatt futó személykocsikat svájci licensz alapján gyártották Ausztriában, a név a svájci licenszadó cég székhelyére utal. A járműcsalád külön egysége a hosszú Schlieren kocsi, amelyet már az UIC (Nemzetközi Vasútegylet) által ajánlott 26,4 méteres hosszúsággal gyártottak, a járművekre automatizált lengőajtó került. A hosszú Schlieren kocsik kényelmesek és komfortosak, sokáig a bécsi elővárosi forgalom egyik alapjárművének számítottak.

A GYSEV a 2025-ös vonalátvétel keretében vette át a személyszállítási tevékenységet Celldömölk és Zalaegerszeg között. Alapvetően erre a szakaszra vásárolt a zöld-sárga vasúttársaság három hosszú Schlieren, valamint az egy vezérlőkocsit. A járművek felújítása és festése 2026 év elejére készült el. Két kocsi februárban állt forgalomba, a vezérlőkocsi pedig április elejétől áll az utazóközönség rendelkezésére.

Számos előnnyel rendelkeznek a GYSEV új vonatai

A vezérlőkocsival közlekedő szerelvény előnye, hogy ingajáratként közlekedtethető: a szerelvény egyik felén Taurus mozdony, a másik felén a vezérlőkocsi kap helyet. Egyik irányban a mozdony van elöl, visszaúton pedig a vezérlőkocsi az első jármű, erről irányítja a mozdonyvezető a hátul található mozdonyt, amely ez esetben tolja a szerelvényt.

A hosszú Schlieren kocsik, valamint a vezérlőkocsi legtöbbször Celldömölk és Zalaegerszeg között közlekednek, ugyanakkor a Szombathely–Celldömölk, valamint a Sopron–Szombathely–Szentgotthárd szakaszon is találkozhat velük az utazóközönség.

A GYSEV tavaly vásárolt járművei közül a harmadik hosszú Schlieren kocsi egyelőre nem állt forgalomba, ennek felújítása jelenleg is zajlik.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
