A győzelem kapujában a magyar melósok? Megtörte a csendet a nagy ázsiai autóipari gyár, kiadta az első nyilatkozatát a sztrájkról – ha mégsincs béremelés, totális leállás jön

Megszólalt a Hanon System a sztrájk ügyében. A dél-koreai autóipari vállalat tiszteletben tartja a dolgozók sztrájkhoz való jogát, de a folyamatban lévő tárgyalásról nem árult el részleteket. A cég a tájékoztatása szerint azonnal közölni fogja, ha eredményre jutottak a dolgozók és a vállalat közötti megbeszéléseken.

Egyelőre még nincs megegyezés a Hanonnál / Fotó: Hanon Székesfehérvár

Az AutoPro autós hírportál cikke szerint két figyelmeztető sztrájkot követően június 24-én hatórás munkabeszüntetésre került sor Hanon System Kft. pécsi és székesfehérvári telephelyén. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az aznapra beosztott dolgozók mintegy 80 százaléka vett részt az akcióban, amivel a szakszervezet elégedett. A szakszervezeti vezető szerint amennyiben nem sikerül megegyezni, úgy akár határozatlan idejű sztrájk is jöhet a koreai autóipar beszállítónál.

A kialakult helyzettel kapcsolatban a lap kérdéseivel megkereste a céget is, hogy hogyan értékelik a helyzetet, miben tudnak engedni a dolgozók követeléseinek.

„A Hanon Systems tiszteletben tartja az alkalmazottak sztrájkhoz való jogát, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy nyílt és konstruktív párbeszédet folytasson a dolgozók képviselőivel. E folyamat során továbbra is professzionális és tiszteletteljes módon kommunikálunk minden alkalmazottunkkal” – írta a lapnak küldött válaszában a vállalat.

Mint fogalmaztak, amennyiben bejelentésre érdemes fejlemény áll be, arról időben tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. Ugyanakkor a folyamatban lévő tárgyalásokról nem kívántak nyilatkozni.

Ezért nagy az elégedetlenség a Hanonnál

A Hanon System munkavállalói úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. A vállalat változatlanul többletmunkát, hétvégi túlórát és fokozott terhelést vár el tőlük, miközben a munkakörülmények és a javadalmazás nem állnak arányban ezekkel az elvárásokkal – írta korábban a Vasas Szakszervezeti Szövetség arról, miért döntöttek a sztrájk mellett a Hanon magyar telephelyein.