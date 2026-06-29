Deviza
EUR/HUF353,61 -0,07% USD/HUF309,89 -0,28% GBP/HUF409,84 -0,08% CHF/HUF383,29 -0,08% PLN/HUF82,55 +0,04% RON/HUF67,44 -0,13% CZK/HUF14,58 -0,09% EUR/HUF353,61 -0,07% USD/HUF309,89 -0,28% GBP/HUF409,84 -0,08% CHF/HUF383,29 -0,08% PLN/HUF82,55 +0,04% RON/HUF67,44 -0,13% CZK/HUF14,58 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX139 233,64 -0,4% MTELEKOM2 678 0% MOL3 644 -0,66% OTP45 560 -0,55% RICHTER12 190 -0,57% OPUS357,5 +1,26% ANY7 940 -0,13% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 600 -1,52% BUMIX9 259,97 -0,04% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 933,1 -0,06% BUX139 233,64 -0,4% MTELEKOM2 678 0% MOL3 644 -0,66% OTP45 560 -0,55% RICHTER12 190 -0,57% OPUS357,5 +1,26% ANY7 940 -0,13% AUTOWALLIS146 +0,68% WABERERS4 600 -1,52% BUMIX9 259,97 -0,04% CETOP4 612,95 +1,21% CETOP NTR2 933,1 -0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
sztrájk
Hanon Systems
Székesfehérvár

A győzelem kapujában a magyar melósok? Megtörte a csendet a nagy ázsiai autóipari gyár, kiadta az első nyilatkozatát a sztrájkról – ha mégsincs béremelés, totális leállás jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Két figyelmeztető sztrájkot követően június 24-én hatórás munkabeszüntetésre került sor. Megszólalt a Hanon System a sztrájk ügyében.
VG
2026.06.29, 08:39

Megszólalt a Hanon System a sztrájk ügyében. A dél-koreai autóipari vállalat tiszteletben tartja a dolgozók sztrájkhoz való jogát, de a folyamatban lévő tárgyalásról nem árult el részleteket. A cég a tájékoztatása szerint azonnal közölni fogja, ha eredményre jutottak a dolgozók és a vállalat közötti megbeszéléseken.

gyár, Hanon sztrájk, munkabeszüntetés
Egyelőre még nincs megegyezés a Hanonnál / Fotó: Hanon Székesfehérvár

Az AutoPro autós hírportál cikke szerint két figyelmeztető sztrájkot követően június 24-én hatórás munkabeszüntetésre került sor Hanon System Kft. pécsi és székesfehérvári telephelyén. László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy az aznapra beosztott dolgozók mintegy 80 százaléka vett részt az akcióban, amivel a szakszervezet elégedett. A szakszervezeti vezető szerint amennyiben nem sikerül megegyezni, úgy akár határozatlan idejű sztrájk is jöhet a koreai autóipar beszállítónál.

A kialakult helyzettel kapcsolatban a lap kérdéseivel megkereste a céget is, hogy hogyan értékelik a helyzetet, miben tudnak engedni a dolgozók követeléseinek.

„A Hanon Systems tiszteletben tartja az alkalmazottak sztrájkhoz való jogát, és továbbra is elkötelezett amellett, hogy nyílt és konstruktív párbeszédet folytasson a dolgozók képviselőivel. E folyamat során továbbra is professzionális és tiszteletteljes módon kommunikálunk minden alkalmazottunkkal” – írta a lapnak küldött válaszában a vállalat.

Mint fogalmaztak, amennyiben bejelentésre érdemes fejlemény áll be, arról időben tájékoztatni fogják a nyilvánosságot. Ugyanakkor a folyamatban lévő tárgyalásokról nem kívántak nyilatkozni.

Ezért nagy az elégedetlenség a Hanonnál

A Hanon System munkavállalói úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. A vállalat változatlanul többletmunkát, hétvégi túlórát és fokozott terhelést vár el tőlük, miközben a munkakörülmények és a javadalmazás nem állnak arányban ezekkel az elvárásokkal – írta korábban a Vasas Szakszervezeti Szövetség arról, miért döntöttek a sztrájk mellett a Hanon magyar telephelyein.

Az eddigi tapasztalatok alapján – a szakszervezet szerint – nagy a támogatottsága a munkabeszüntetésnek, az alkalmazottak hajlandóak küzdeni a jobb körülményekért.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
615 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu