Deviza
EUR/HUF355,49 -0,21% USD/HUF308,26 -0,18% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,65 -0,12% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,84 -0,31% CZK/HUF14,69 -0,26% EUR/HUF355,49 -0,21% USD/HUF308,26 -0,18% GBP/HUF411,52 -0,29% CHF/HUF385,65 -0,12% PLN/HUF83,54 -0,28% RON/HUF67,84 -0,31% CZK/HUF14,69 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 645,84 +1,07% MTELEKOM2 690 -0,67% MOL3 914 +2,91% OTP40 940 +1,93% RICHTER11 670 -1,29% OPUS379 -5,01% ANY7 770 -0,51% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 930 +2,43% BUMIX9 275,07 -0,4% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 862,35 +0,78% BUX133 645,84 +1,07% MTELEKOM2 690 -0,67% MOL3 914 +2,91% OTP40 940 +1,93% RICHTER11 670 -1,29% OPUS379 -5,01% ANY7 770 -0,51% AUTOWALLIS146 -1,37% WABERERS4 930 +2,43% BUMIX9 275,07 -0,4% CETOP4 484,13 -0,91% CETOP NTR2 862,35 +0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
sztrájk
Hanon Systems

Leállt a gyártás az autóipari óriásvállalat magyarországi gyárában – eddig bírták a dolgozók, egy hetet kaptak a cégvezetők

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Csaknem teljes létszámban állt le a munka csütörtökön a Hanon Systems székesfehérvári gyárában. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint a dolgozók elszántak, és egy hetet adtak a cégvezetésnek, mielőtt döntést hoznának a következő, akár egész műszakot érintő sztrájkról.
VG/MTI
2026.06.11, 15:01
Frissítve: 2026.06.11, 15:27

A pécsi telephelyen tartott múlt pénteki kétórás figyelmeztető sztrájk után csütörtökön a székesfehérvári telephelyen tartottak kétórás munkabeszüntetést a dolgozók a Hanon Systems Hungary Kft.-nél – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a munkabeszüntetést követően az MTI-t.

LOFI6049 Újabb figyelmeztető sztrájk Székesfehérváron – béremelést követelnek a Hanon Systems dolgozói
Eredménytelen tárgyalások után újabb figyelmeztető sztrájkot tartottak a Hanon Systems munkavállalói / Fotó: Löffler Péter

László Zoltán kiemelte, hogy fegyelmezetten, jó hangulatban telt a két óra, a mintegy 400 munkavállaló 92 százaléka nem vette fel reggel a munkát. Megjegyezte, a dolgozók elszántak, amit jelez, hogy nemcsak a három műszakos munkarendben foglalkoztatott fizikai állomány, hanem az irodában dolgozók is részt vettek a sztrájkban.

Közölte, a munkabeszüntetésre azért volt szükség, mert eredménytelen volt a munkáltató és a sztrájkbizottság közötti egyeztetés, amelyen az országban három telehelyen működő vállalat dolgozói számára egységesen 10 százalékos béremelést szeretnének elérni. A dolgozók elfogadhatatlannak tartják ugyanis, hogy a 2025-ben végrehajtott 3 százalékos béremelés után 2026-ra 

a munkáltató 4 százalékos béremelést ígért, és azt is csak részben hajtotta végre magyarországi telephelyein.

László Zoltán arról is beszélt, hogy ha a munkáltató nem lép, nem ül le velük tárgyalni, vagy nem teljesíti a követeléseiket, akkor folytatják tovább, és a következő lépés egy nyolcórás, egész műszakot felölelő munkabeszüntetés lehet. Megemlítette, hogy egy hetet adtak a cégvezetésnek, aztán a pécsi és a fehérvári telephely összes tisztségviselőjét megkérdezve döntenek a folytatásról.

Közel kétezer embert foglalkoztat a Hanons Sytems

A dél-koreai autóipari beszállító magyarországi tevékenységéről három éve tett bejelentést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miszerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű beruházással 250 munkahelyet teremt Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta.

A Hanons Sytems a cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban.

A fenti három magyarországi telephelyen termelő Hanon Systems Hungary Kft. a legfrissebb, nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2024-ben közel 2000 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomórészt exportra termelve 129,1 milliárd forint bevételt ért el 5,8 milliárd forint veszteség mellett. A társaság egy évvel korábban 116,3 milliárd forint bevételt és 1,8 milliárd forint profitot realizált.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu