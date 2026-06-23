Elfogyott a türelem, sztrájk lesz Magyarországon: dél-koreai gyár munkásai egy teljes napra leállnak
A szakszervezet állítása szerint a korábban mindkét telephelyen megtartott kétórás munkabeszüntetések – jelentős támogatottságuk ellenére – nem érték el a kívánt eredményt: a Hanon Systems nem mutatott érdemi hajlandóságot arra, hogy felülvizsgálja a 2026-ban végrehajtott, a dolgozók által méltatlanul alacsonynak tartott bérfejlesztést, és tárgyalásokat kezdjen annak korrekciójáról.
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A munkabeszüntetéseket követően a sztrájkbizottsággal folytatott egyetlen tárgyaláson a vállalat képviselői azt az álláspontot ismertették, hogy bár értik a munkavállalók jövedelemnövekedésre vonatkozó elvárásait, az előző évek adatainak vizsgálata alapján azt nem tartják minden munkavállalói csoport esetében indokoltnak. Emellett a cég a nehéz piaci helyzetre hivatkozva a dolgozók megértését és együttműködését kérte.
A munkavállalók ugyanakkor továbbra is úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. A vállalat változatlanul
- többletmunkát,
- hétvégi túlórát, és
- fokozott terhelést vár el tőlük, miközben a munkakörülmények és a javadalmazás nem állnak arányban ezekkel az elvárásokkal.
A dolgozók ezért továbbra is méltatlannak érzik helyzetüket. Ennek következményeként és tiltakozásuk kifejezéseként mindkét telephelyen tizenkét órára beszüntetik a munkát.
A sztrájkot – az eddigiekhez hasonlóan – törvény adta jogaikkal élve, a jogszabályok maradéktalan betartásával, fegyelmezetten és szabálykövető módon szervezik meg.
– áll a közleményben.
A sztrájkbizottság a szakszervezet közlése szeirnt ugyanakkor változatlanul kész a jóhiszemű, konstruktív egyeztetésre annak érdekében, hogy a felek számára elfogadható megállapodás zárja le a konfliktust.
Szakszervezeti alelnök: „Van B- és C-forgatókönyvünk is, de minden a munkáltatótól függ”
A Világgazdaság kérdésére László Zoltán, a szakszervezet alelnöke megerősítette a munkabeszüntetés fentebb összefoglalt forgatókönyvét, egyúttal hangsúlyozta: érdekképviseletként a megállapodásban érdekeltek, és ahogy korábban más üzemekben volt arra példa, hogy a sztrájk kezdete előtt vagy annak időtartamában. László Zoltán jelezte: érdekeltek a megállapodásban, de már „a munkáltatói térfélen pattog a labda.”
Az alnök elmondta: egyes feladat- és munkaköröknél nem jelent feltétlenül jelentős kiesést a vállalat teljesítményében a munkabeszüntetés.
Több vállalati partner ugyanakkor már aggodalmát fejezte ki felénk azzal kapcsolatban, hogy a kiszállítások elmaradása miatt a saját termelésükben is csúszás lehet
– mondta.
László Zoltán szerint arra is készülnek forgatókönyvekkel, ha ez a sztrájk is szempontjukból eredménytelenül zajlik le, de a szakszervezet hangsúlyozása szerint a megállapodásban érdekelt.
Júniusban már sztrájkoltak
Csaknem teljes létszámban állt le a munka június 11-én a Hanon Systems székesfehérvári gyárában. A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke szerint a dolgozók elszántak, és egy hetet adtak a cégvezetésnek, mielőtt döntést hoznának a következő, akár egész műszakot érintő sztrájkról - cikkünket a Világgazdaság oldalán itt találja.