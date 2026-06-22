Deviza
EUR/HUF351,25 -0,28% USD/HUF306,56 -0,28% GBP/HUF405,02 -0,2% CHF/HUF379,36 -0,23% PLN/HUF82,45 -0,32% RON/HUF67,08 -0,11% CZK/HUF14,52 -0,27% EUR/HUF351,25 -0,28% USD/HUF306,56 -0,28% GBP/HUF405,02 -0,2% CHF/HUF379,36 -0,23% PLN/HUF82,45 -0,32% RON/HUF67,08 -0,11% CZK/HUF14,52 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 403,62 +0,57% MTELEKOM2 748 -0,22% MOL3 824 +0,89% OTP44 370 +0,88% RICHTER11 730 0% OPUS379,5 +1,19% ANY7 950 +0,13% AUTOWALLIS145 -0,69% WABERERS4 940 +1,23% BUMIX9 296,51 -0,09% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 982,65 +0,6% BUX138 403,62 +0,57% MTELEKOM2 748 -0,22% MOL3 824 +0,89% OTP44 370 +0,88% RICHTER11 730 0% OPUS379,5 +1,19% ANY7 950 +0,13% AUTOWALLIS145 -0,69% WABERERS4 940 +1,23% BUMIX9 296,51 -0,09% CETOP4 638,15 -0,08% CETOP NTR2 982,65 +0,6%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
haderőfejlesztés
Leopard 2A7HU
tank
harckocsi

Elpusztíthatatlanná váltak a magyar Leopard tankok, megkapták az extra pajzsot: már tesztelték is, fotógaléria mutatja az új fejlesztést – mostantól nem tudják csak úgy szétlőni utcai harcokban sem

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Fontos fejlesztést teszteltek a Magyar Honvédségnél. A Leopard 2A7HU harckocsik még hatékonyabbá váltak a kiegészítő páncélzatnak köszönhetően.
VG
2026.06.22, 07:55

Tesztelték a Leopard 2A7HU harckocsira felszerelt, 360 fokos védelmet biztosító kiegészítő páncélzatot, amit kifejezetten a helységharc eredményesebb megvívására fejlesztettek ki. A toronynál a hátsó tárolódoboz vonaláig, a páncéltesten a motortérig nem robbanó reaktív páncélzat, azokon túl pedig lemezrácsozat alkotja a kiegészítő védelmet – számolt be róla vasárnap esti bejegyzésében a Panczelosok.hu Facebook-oldal.

Leopard harckocsi
A Leopard 2A7HU harckocsi / Fotó: Panczél Mátyás / Panczelosok.hu Facebook-oldal

Kiemelték, hogy a harckocsi egyértelműen a helységharcokban is nagy számban alkalmazott, kumulatív fejjel szerelt páncéltörő rakéták ellen véd leginkább; a lemezrács dolga, hogy a kumulatív sugár képzéséért felelős kúpot rongálja, és az esetlegesen kialakuló kumulatív sugarat eltérítse.

A beszámolók szerint a tatai Tankosok rövid torony- és futáspróbát végeztek, ami eredményesen zárult. A komolyabb vizsgálatokat – feltételezhetően – az elkövetkező kiképzési foglalkozásokon fogják végrehajtani.

Történelmi pillanat: bemutatták az új félelmetes harckocsit, amivel Európa szembeszállna Vlagyimir Putyinnal

A KNDS hadiipari vállalat bemutatta a Capint nevű új harckocsit, amely a francia hadsereg Leclerc tankjainak leváltására szolgálhat még azelőtt, hogy megvalósulna a német–francia fejlesztésű MGCS (Main Ground Combat System) program.

A Handelsblatt cikke szerint a cég a párizsi Eurosatory hadiipari kiállításon közölte, hogy a Capint célja a francia páncélos képességek megerősítése és az MGCS-program előkészítése.

A közös német–francia harckocsiprojekt jövőjét bizonytalanság övezi, különösen azt követően, hogy meghiúsult a két ország közös harci repülőgép-fejlesztése, az FCAS. Az MGCS célja, hogy 2040-re leváltsa a Leopard 2 és a Leclerc harckocsikat egy új, több platformot integráló szárazföldi harcrendszerrel.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu