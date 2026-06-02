Hegedűs Zsolt kinevezte az országos tiszti főorvost: az egészségügy új vezetői felsorakoztak – erre készül a minisztérium
Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban, miután Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a közösségi oldalán jelezte: új szereplők érkeznek a magyar népegészségügyi és gyógyszerészeti irányításba. A bejelentés alapján a változások nem pusztán személycseréket jelentenek, hanem új szemléletet is ígérnek az egészségpolitika egyik legfontosabb területén.
Hegedűs Zsolt azt írta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban tett látogatásán vele tartott dr. Oroszi Beatrix is, aki az új országos tisztifőorvos lesz. Oroszi Beatrix neve a magyar járványügyi és népegészségügyi szakmában ismert, kinevezése ezért szakmai szempontból is fontos jelzés lehet arról, milyen irányt venne az országos népegészségügyi irányítás.
Gyógyszerügyi szabályozásokat kezdeményez Hegedűs Zsolt
A miniszter bejegyzése szerint szintén részt vett az átadás-átvétel megkezdésén dr. Szepezdi Zsuzsanna, aki a független háttérintézményként működő Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetője lesz. A gyógyszerügyi szabályozás, az engedélyezési folyamatok és az ellátásbiztonság közvetlenül érinti
- a betegeket,
- az egészségügyi szolgáltatókat
- és a gyógyszerpiaci szereplőket is.
Hegedűs Zsolt arról is beszámolt, hogy prof. Vokó Zoltán, a népegészségügyért felelős államtitkár is vele tartott. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Vokó Zoltánra szintén nagyon számít a minisztériumban. Az új vezetői kör feladata a népegészségügyi irányítás megerősítése és az egészségügyi kormányzati munka szakmai támogatása lesz.
Új szemlélet az orvostudományban
A miniszter az új vezetéssel egy „új szemléletet, irányt és cselekvést” ígér. Hegedűs Zsolt szerint a cél az, hogy Magyarország végre befektessen a magyar emberek egészségébe. Az országos tiszti főorvos személye a járványügyi felkészülés, a megelőzés, az egészségvédelmi programok és a lakossági tájékoztatás miatt kulcsszereplő. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet vezetése a gyógyszerügyi háttérintézményi munka miatt lehet meghatározó. A népegészségügyi államtitkári szerep pedig azt jelzi, hogy a kormányzati struktúrában külön hangsúlyt kaphat az egészségmegőrzés és a megelőzés.
Oroszi Beatrix orvos, epidemiológus, a fertőző betegségek és járványok egyik vezető hazai szakértője. Egykor az Országos Epidemiológiai Központ megbízott vezetője volt annak 2017-es megszűnéséig. A koronavírus-járvány idején többször is kritikusan beszélt a kormány járványkezeléséről. Surján Orsolyát váltja,
aki egy éve töltötte be a posztot.
Szepezdi Zsuzsanna gyógyszerész, jogász és egészségügyi menedzser, a hazai gyógyszerszabályozás és -törzskönyvezés egyik legfontosabb szakértője. A Portfolio szerint több mint tizennégy éven át dolgozott az Országos Gyógyszerészeti Intézetben, ahol különböző osztályok, majd az EU Koordinációs Főosztály vezetését is ellátta. 2008-ban az intézet főigazgatójává nevezték ki. A versenyszférában többek között az Egis Gyógyszergyár gyógyszer-engedélyezési igazgatójaként irányított komplex folyamatokat.