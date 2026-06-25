Máris itt Varga Mihályék döntésének következménye: olcsóbbak lettek a személyi hitelek

Júliustól 30,25 százalékra csökken a törvény által engedélyezett THM maximum a személyi kölcsönöknél. A legutóbbi, június 24-től életbe lépő jegybanki kamatcsökkentés ennél a változásnál még nem érvényesül, azonban a februári kamatvágás igen. Szintén olcsóbbak lehetnek júliustól a hitelkártyák is – írta friss közleményében a Bank360.

Júliustól csökken a személyi hitelek törvényileg engedélyezett maximum THM-je / Fotó: Shutterstock

A cikk kiemeli, hogy a törvényi kötelezettség alapján a hitelező pénzintézetek nem nyújthatnak olyan kölcsönt a fogyasztóknak, amelynek teljes hiteldíj mutatója (THM) hiteltípustól függően meghaladja a jegybanki alapkamat 24 vagy 39 százalékponttal növelt mértékét. Ez az érték jelenleg a személyi kölcsönöknél 30,50 százalék a 2025. december 1-jén érvényben lévő jegybanki alapkamat alapján. A THM-plafon félévente változhat, így júliustól a 2026. június 1-jén érvényben lévő értéke fog számítani.

Ez alapján a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden végrehajtott kamatcsökkentése még nem fogja éreztetni a hatását, de a februári kamatvágás igen. A jegybanki alapkamat februárban 6,50 százalékról 6,25 százalékra csökkent, így a THM plafon július 1-jén 30,50 százalékról 30,25 százalékra módosul.

A 30,25 százalékos THM maximum 2026 második félévében lesz érvényes, és többek között a személyi kölcsönök árazását is érinti. A jelenlegi piaci ajánlatok alapján a bankok nem mennek el a felső határig, sőt az egyre kiélezettebb verseny miatt több pénzintézetnél 10 százalék körüli THM is elérhető.

Azonban a kis összegű gyorskölcsönöknél előfordulnak drágább ajánlatok is. A Bank360 kalkulátora szerint például jelenleg is akad olyan hitelintézet, ahol a THM megközelíti a jelenleg érvényes, 30,50 százalékos értéket, ezért júliustól várhatóan lesz olyan szolgáltató, amelyiknek kamatot, illetve THM-et kell csökkentenie a törvényi korlátozás miatt.

Hitelkártyák, folyószámlahitelek, áruhitelek és kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönök esetén a teljes hiteldíj mutató magasabb lehet, de nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. Ezeknél a hiteltípusoknál jelenleg 45,50 százalék a maximum THM.