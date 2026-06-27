Aszály szorításában a magyar vizek: elpárolgó folyók, eltűnő tavak

Az idei aszályos időjárás már nem csupán mezőgazdasági kockázatot jelent Magyarországon. A tartós csapadékhiány és a rendkívüli hőség egyre látványosabban mutatkozik meg a hazai folyók és tavak állapotán is: több helyen történelmi mélységbe süllyedt a vízszint, máshol pedig már a teljes kiszáradás veszélye fenyeget.

Egyre alacsonyabb tavainkban a vízállás a hőség miatt, az utánpótlás is veszélybe került Fotó: Fehér Gábor

A legsúlyosabb jelzések az Alföldről érkeztek. A Sebes-Körös vízállása a határ menti mérőállomásnál mínusz 42 centiméterre süllyedt, ezzel minden korábbi negatív rekord megdőlt. A folyó korábbi mélypontját 2017 augusztusában mérték, akkor mínusz 37 centimétert mutatott a vízmérce. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a következő napokban sem várható érdemi csapadék, miközben a hőmérséklet több helyen megközelítheti vagy elérheti a 40 Celsius-fokot.

A rendkívüli meleg két oldalról is fokozza a vízhiányt. Egyrészt a csapadékhiány miatt,

nem érkezik utánpótlás a vízgyűjtő területekről,

másrészt a hőség felgyorsítja a párolgást.

Ez különösen veszélyes a kisebb vízfolyások és tavak esetében, amelyek gyorsabban reagálnak a tartós száraz időszakokra.

A Duna helyzete is figyelmeztető. Már májusban több szakaszon rendkívül alacsony vízállást mértek, Esztergomnál a Kis-Duna egyes részei szinte száraz lábbal is megközelíthetővé váltak. A folyó alacsony vízszintje a közlekedésben is gondot okozott: a Neszmély és Dunaradvány közötti kompjárat például nem közlekedett. Budapesten ismét jelentős részben láthatóvá vált az Ínség-szikla, amely a dunai kisvízállás egyik legismertebb jelképe.

Az alacsony vízállás azonban nemcsak látványosság vagy turisztikai érdekesség. A folyók apadása érintheti a hajózhatóságot, a vízi ökoszisztémákat, az öntözési lehetőségeket és a vízminőséget is. Ha a kevesebb vízhez tartós hőség társul, a felmelegedő víz oxigéntartalma is csökkenhet, ami a halállomány és más vízi élőlények számára komoly stresszt jelenthet.

A tavaknál még látványosabb a változás. A Balaton vízszintje továbbra is az optimális érték alatt van, a tó vízháztartását pedig az is nehezíti, hogy legfontosabb táplálója, a Zala folyó is csak minimális vízmennyiséget szállít. A déli vízgyűjtő területen jelentős talajnedvesség-hiány alakult ki, így a lehulló csapadék hiánya nemcsak a mezőgazdaságot, hanem közvetlenül a Balaton vízutánpótlását is veszélyezteti.