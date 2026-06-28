„Holnaptól tetőzik a hőség. A közszférában otthoni munkavégzést rendelünk el, és lehetőség szerint erre kérünk minden munkáltatót. Javasoljuk a kinti munkavégzés elhalasztását" – írta bejegyzésében a kormányfő.

Elrendelte a kormány a közszférában az otthoni munkavégzést, de itt még nincs vége – Magyar Péter fontos kérést intézett a munkáltatókhoz Fotó: khunkornStudio

Magyar Péter csütörtöki sajtótájékoztatóján beszélt arról először, hogy a rendkívüli időjárásra való tekintettel az államigazgatásban hétfőn és kedden lehetőség szerint otthoni munkavégzésre állnak át. Akkor még opcionálisan beszélt erről, most már elrendelte azt – tűnik ki a bejegyzéséből.

A Magyar Közlönyben pár napja megjelent a hőség miatti összehangolt védelmi tevékenységről szóló kormányrendelet. A kormány hivatalos felületein, valamint a miniszterelnök a saját közösségi oldalán is folyamatos tájékoztatást adnak majd a hőhullám alakulásáról és az esetlegesen szükségessé váló intézkedésekről.

A miniszterelnök az Európa fölött kialakult hőkupola miatt rendkívülinek nevezte a következő napok időjárási helyzetét, és együttműködést, valamint fegyelmezettséget kért a lakosságtól.

Bejelentette, hogy országszerte ivóvizet osztanak majd, elsősorban közterületeken, vasútállomásokon és az autópályák mentén.

Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, a hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára - közölte kormány.

„A hőség a sürgősségi osztályok betegforgalmát is érezhetően befolyásolja. Tapasztalataink szerint sokan a nappali forróság helyett inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat", írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter vasárnap. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: ez érthető, ugyanakkor az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, mint nappal. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat.

Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel!



– írta bejegyzésében. „Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén természetesen azonnali ellátásra van szükség – tette hozzá. Enyhébb panaszok esetén elsőként a háziorvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási (1830) lehetőségeket javasolt igénybe venni" – mutatott rá a miniszter.