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hőségriadó
kánikula
hidegfront

Kedden elszabadulhat a fullasztó hőség, de már megvan, mikor jön a lehűlés

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szerda éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben, de már látszik, mikor érkezik a lehűlés. Már csak eddig kell kibírni a hőséget.
VG
2026.06.30, 08:38

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a szombattól elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást szerda éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja.

Harmadfokú hőségriasztás szerda éjfélig
Harmadfokú hőségriasztás szerda éjfélig/Fotó:  Fotó: Anadolu via AFP

A hőség ma tetőzhet

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat - tették hozzá.

A rosszullétek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban.

A munkáltatókat arra kérték, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet a szabadtéren dolgozóknak. Amennyiben lehetséges, a munkavégzést a reggeli vagy a késő délutáni órákra szervezzék át, rosszullét esetén pedig haladéktalanul szakítsák meg a munkát.

Az extrém hőség idején lehetőség szerint mindenki tartózkodjon árnyékos, hűvös helyen, és gondoskodjon otthonuk megfelelő árnyékolásáról, illetve szellőztetéséről. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet - jegyezték meg.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy június 20-a óta több mint százhúsz alkalommal hívták a tűzoltókat szén-monoxiddal összefüggő esetek miatt. A melegben a kémények huzathatása csökkenhet, a kéményben légdugó alakulhat ki, emiatt a nyílt égésterű vízmelegítőknél szén-monoxid keletkezik - magyarázták, azt javasolva, hogy még nyáron is használjunk ezek környezetében szén-monoxid-érzékelőt.

A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik.

A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelmet kértek, különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál, valamint a hő- és szikrahatással járó munkavégzéseknél.

Már látszik a vége

Szerdán érkezik majd a hidegfront, csütörtökre országszerte megszűnik a forróság és véget ér a június 20-a óta érvényben lévő, kezdetben másod-, majd június 27-én harmadfokúra emelt hőségriadó. A hidegfront csak lassan vonul kelet felé, így szerdán még kitart a kánikula, bár a hőség néhány fokkal már mérséklődik - írja az Időkép.

A legmelegebb nap azonban a kedd lesz: ekkor tetőzik a hőhullám, és az abszolút melegrekord is megdőlhet. Egyes helyeken akár 42 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők.

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