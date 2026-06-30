Kedden elszabadulhat a fullasztó hőség, de már megvan, mikor jön a lehűlés

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján a szombattól elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást szerda éjfélig az ország egész területére meghosszabbítja.

Harmadfokú hőségriasztás szerda éjfélig/Fotó: Fotó: Anadolu via AFP

A hőség ma tetőzhet

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy a tartós, helyenként 40 Celsius-fokot megközelítő hőség fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat - tették hozzá.

A rosszullétek megelőzése érdekében azt kérték, lehetőség szerint senki se tartózkodjon a tűző napon 11 és 16 óra között, és kerüljék a megerőltető fizikai munkát ebben az időszakban.

A munkáltatókat arra kérték, hogy biztosítsanak elegendő ivóvizet, rendszeres pihenőidőt, valamint árnyékos vagy hűvös pihenőhelyet a szabadtéren dolgozóknak. Amennyiben lehetséges, a munkavégzést a reggeli vagy a késő délutáni órákra szervezzék át, rosszullét esetén pedig haladéktalanul szakítsák meg a munkát.

Az extrém hőség idején lehetőség szerint mindenki tartózkodjon árnyékos, hűvös helyen, és gondoskodjon otthonuk megfelelő árnyékolásáról, illetve szellőztetéséről. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet - jegyezték meg.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy június 20-a óta több mint százhúsz alkalommal hívták a tűzoltókat szén-monoxiddal összefüggő esetek miatt. A melegben a kémények huzathatása csökkenhet, a kéményben légdugó alakulhat ki, emiatt a nyílt égésterű vízmelegítőknél szén-monoxid keletkezik - magyarázták, azt javasolva, hogy még nyáron is használjunk ezek környezetében szén-monoxid-érzékelőt.

A közleményben azt is hangsúlyozták, hogy országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami erdőkre és azok kétszáz méteres körzetére vonatkozik.

A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb hőforrástól meggyulladhat, ezért a hőségriasztás ideje alatt fokozott figyelmet kértek, különös tekintettel a mezőgazdasági betakarításoknál, valamint a hő- és szikrahatással járó munkavégzéseknél.