Borasztó meleg lesz: kiadták a figyelmeztetést, harmadfokú hőségriasztás lép életbe

A jelenlegi másodfokú hőségriasztás június 20-a óta van érvényben, azonban az előrejelzések alapján Dr. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos annak meghosszabbítása mellett döntött. Erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság egy közös közleményben értesítette a lakosságot.

Marad a hőség: harmadfokú riasztás lesz érvényben a hétvégétől / Fotó: neenawat khenyothaa

Mivel a következő napokban extrém melegre lehet számítani, ezért a hosszabbítás mellett a hétvégétől magasabb fokú riasztás lép érvénybe.

Elhúzódó hőség

A másodfokú riasztás június 20-tól június 23-ig van érvényben, azonban ez június 26-ig meghosszabbításra került.

Ezt követően azonban a szakértők szerint egy erőteljesebb hőhullámra kell számítani, ezért június 27-től egészen június 30-ig a hőségriasztás harmadfokúra emelkedik.

A következő napok fizikailag és mentálisan egyaránt megterhelik a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljünk önmagunkra és egymásra. Egy palack víz, néhány segítő szó, szükség esetén a mentők hívása akár életet is menthet. A hőségriasztás szombati kezdete óta már csaknem száz alkalommal hívták a tűzoltókat egyedül élő, magukról életjelet nem adó idős emberekhez − figyelmeztet és számol be az aktualitásokról a közlemény.

A hatóságok arra is emlékeztetnek, hogy a nagy melegben fontos a folyadékpótlás, ezért senki ne induljon útnak ivóvíz nélkül, illetve lehetőség szerint

mindenki kerülje az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokot, mivel azok növelik a kiszáradás kockázatát.

Erre figyeljünk, ha a szabadban tartózkodunk

Amennyiben szabadtéri programokon veszünk részt, akkor érdemes néhány szempontot szem előtt tartani. A kánikula idején a legfontosabb a prevenció, ezért az NNGYK szerint

a legmelegebb órákban kerülni kell a tűző napot,

világos színű, jól szellőző ruházatot ajánlott viselni, valamint

UV-védelemmel ellátott napszemüveg, és

magas faktorszámú fényvédő készítmény, ajakápoló használata is javasolt.

A közlemény szövege arra is emlékeztet mindenkit, hogy strandolás közben senki ne ugorjon felhevült testtel a vízbe, valamint arra is, hogy ha tehetjük a legmelegebb órákban tartózkodjunk árnyékban, vagy légkondicionált helyiségben. Utóbbiak listája a katasztrófavédelem oldalán, nyilvánosan elérhető.