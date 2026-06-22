Hamarosan lecsap a vihar Magyarországra: jégeső, zivatar, felhőszakadás várható – kiadták a figyelmeztetést

Európa nagy részét a hőség uralta le, a következő napokban szinte mindenütt megmarad a nagy meleg. A forróság Magyarországot sem kíméli, de emellett a meterológusok záporok, intentív zivatarok kialakulására is figyelmeztetnek hazánk térségében. Hétfő délután ezek még számos helyen kialakulhatnak az Időképen megjelent előrejelzés szerint, de főként az ország keleti része az érintett. Keddtől már csökken a csapadék kialakulási esélye, miközben a kánikula még jó ideig biztosnak látszik.

Marad a hőség, miközben hétfőre zivatarriasztás van érvényben (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Hőség és zivatar is lesz hétfő délután

A HungaroMet előrejelzése szerint a nappali gomolyfelhő-képződés mellett sok napsütés várható. Ma

a Duna vonalában, attól keletre, illetve

az Alpokalján, kedden a keleti és nyugati határszélen lehet erőteljesebb a felhőképződés, amiből ma nagyobb számban, holnap néhol alakulhat ki zápor, zivatar.

Éjszakára csökken a felhőzet, és az éjféli órákig még előfordulhatnak záporok, egy-egy helyen zivatar. Az északias szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 15, 20 fok között alakul, de a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken ennél pár fokkal melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 30 és 35 fok között alakul.

Az északi, északkeleti tájak kivételével nagy területen alakul 25 fok felett, kis körzetekben 27 fok körül a napi középhőmérséklet ma és kedden.

A rendszeres időközönként frissülő zivatarriasztás adatai szerint ma a déli óráktól a Duna tágabb vonalában, attól keletre, valamint az Alpokalja térségében egyre nagyobb számban fordulhatnak elő zivatarok. Legkisebb eséllyel a Dunántúl középső sávjában valószínű zivatar, erős szél kíséretében. Az előrejelzés szerint zivatarok környezetében viharos (60-80 km/h, lokálisan akár > 80 km/h) szél, néhol felhőszakadás (> 30 mm), jégeső (<= 2 cm-es átmérő) kialakulhat. Az esti óráktól észak felől fokozatosan csökken a zivatarok számossága.

Holnap a nyugati és a keleti határszélen nem zárható ki egy-egy zivatar.