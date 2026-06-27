Hozzányúl az áfa-kérsdéshez a kormány: könnyítés jöhet a vállalkozásoknak

Nem kell azonnal újabb jelentős áfaadminisztrációs terhekre készülniük a vállalkozásoknak. A Pénzügyminisztérium közlése szerint a kormány azt tervezi, hogy 2026. július 1-je után is a jelenlegi szabályok szerint lehessen teljesíteni az áfabevallásokhoz kapcsolódó számlaszintű adatszolgáltatást, vagyis az úgynevezett M-lapot.

Főként a nagyforgalmú cégeknek kedvez az áfabevallással kapcsolatos változás Fotó: Balogh Zoltán / MTI

A változtatás azért fontos, mert a 2025. évi LXXXIII. törvény eredetileg szigorította volna a befogadott számlákra vonatkozó adatszolgáltatást. Az új előírásokat először azokban az áfabevallásokban kellett volna alkalmazni, amelyek 2026. július 1-jét is magukban foglalják.

A szabályok hatálybalépése jogalkotási okokból már nem kerülhető el, de a tárca szerint a kormány olyan törvényjavaslatot nyújtana be, amely biztosítaná: a szigorúbb előírásokat ténylegesen egyetlen bevallási időszakban se kelljen alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a cégeknek egyelőre nem kellene átállítaniuk könyvelési, számlafeldolgozási és informatikai rendszereiket az eredetileg tervezett új M-lapos követelményekhez.

Különösen érzékeny terület az élelmiszer-kereskedelemben

A halasztás vagy gyakorlatilag teljes elengedés érzékelhető könnyebbséget jelenthet azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy számlaforgalommal dolgoznak. Ide tartoznak a boltláncok, a nagykereskedők, a feldolgozók, a vendéglátóipari cégek, valamint a mezőgazdasági termelők és integrátorok is.

Az élelmiszerláncban a beszerzések és értékesítések magas száma miatt a számlaszintű adatszolgáltatás bármilyen részletszabályának módosítása komoly könyvelési és informatikai feladatot okozhat. Egy új M-lapos rendszerre való átállás nemcsak a nagyvállalatoknak, hanem a kisebb termelőknek, családi gazdaságoknak és kisboltoknak is többletköltséget jelenthetett volna.

A mostani jelzés ugyanakkor nem a számlaadat-szolgáltatás teljes megszüntetéséről szól. Inkább arról, hogy a kormány a jövőben átfogóbb, a digitalizációra építő áfabevallási reformot készítene elő, és addig nem akar újabb átmeneti, nehezen kezelhető adminisztratív kötelezettségeket a vállalkozásokra terhelni.