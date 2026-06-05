Már a 35 évre kötött koncesszió második évében akkora veszteségeket hoz össze a MOHU, hogy szakítás lehet a vége
Úgy szenvedett el a múlt évben 47,8 milliárd forintos negatív adózott eredményt a Mohu Zrt., hogy közben közelebb jutott két fő vállalása, kötelezettsége teljesítéséhez: tovább csökkent a hazai lerakókba került hulladék mennyisége, és nőtt az anyagában újrahasznosított hulladék aránya. Az uniós elvárás szerint 2035-re a lerakást 10 százalékra kell leszorítani, az újrahasznosítást 65 százalékra növelni, a különbözetként jelentkező 25 százalék pedig az energetikai célú hasznosítás lenne.
A múlt évben 44,4, illetve 37,4 százaléknál jártunk, vagyis a kedvező fejlődés dacára, de a Mohu éves jelentését látva elég nehezen érhetők el a 2035-ös mutatószámok. A 2040-es határidő most hihetőbbnek tűnik.
A hulladékégető még csak most jön
A Mohu számaiból kitűnik – de a folyamat végiggondolásából is következik –, hogy minél jobb az újrahasznosítás aránya, annál eszköz-, munka- és költségigényesebb a rendszer fejlesztése és fenntartása. Például egy újrahasznosított műanyagból készült palack kétszer, háromszor többe kerül, mint egy új PET-palack a Mohu becslése szerint, de nyilván a környezet védelme és a magas szintű hulladékgazdálkodás sehol a világon nincs ingyen.
A társaság az elmúlt három évben 22, 32,3 illetve 27,2 milliárd forintot költött fejlesztési célú beruházásokra. Ám mivel kész, új országos hulladékgazdálkodási rendszerről, ebben pedig a kiadások várható csökkenéséről továbbra sem beszélhetünk, a beruházási és működési kiadások a jövőben is magas szinten maradnak. Például újabb létesítményekre:
- válogatókra,
- feldolgozókra,
- hasznosító üzemekre lesz szükség.
Az utóbbi, a hasznosítás már nem a Mohu feladata, de a hulladék hasznosításra történő átadását és költségeinek viselését rá bízta az állam, az uniós célszámok elérésének felelősségével együtt. A hasznosítás növelésének egyik kulcs eleme, hogy 2030-2031-ben át kell az adni a mintegy félmilliárd euróból építendő, százhalombattai hulladékhasznosítót is az anyavállalat, a Mol telephelyén. Az adott szakaszban szükséges engedélyek már megvannak, a beruházás elő lett készítve.
A társaságnak két fő tevékenysége van, így hatékonyságot javítani is elsősorban ezeken tud. Ezek a
- közszolgáltatás, lényegében a lakossági és (1100 literes kuka alatt) a nem a természetes személyek (gyakorlatilag a vállalkozások és közintézmények vegyes hulladékának gyűjtése, válogatása, kezelésre átadása;
- és az intézményi résztevékenységek, azaz a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR) üzemeltetése, és a kötelező visszaváltási rendszer (DRS) kiépítése és üzemeltetése, valamint a vállalkozások elkülönítetten gyűjtött hulladékával kapcsolatos hulladékgazdálkodási feladatok.
Búcsú a régiókoordinátoroktól – a 3200-féle hulladéktarifa országa vagyunk
A közszolgáltatásban a Mohu szerepe a kontroll, és egy olyan országos, egységes és hatékony rendszer létrehozása, ami teljesíti az uniós célokat. A szemétgyűjtést jelenleg öt régiókoordinátor irányítja, amelyek együtt néhány száz alvállalkozóval dolgoznak. A régiókoordinátorok három és fél évre kötött szerződése azonban az év végén lejár, azokat a Mohu nem kívánja megújítani a Világgazdaság céghez közeli forrása szerint.
2027 január 1-től maga a Mohu lenne közvetlen kapcsolatban az alvállalkozókkal, illetve azoknak egy szűkebb körével a rendszer egyszerűsítése érdekében. Ezzel kiesik a láncból 1-2 irányítási szint, és annak a költsége is.
A közvetlen kapcsolattartás mellett szól a tevékenység egységesítése is.
A tevékenység összetettsége mellett az is sokatmondó a korábbi közszolgáltatást illetően, hogy a koncesszió előtti rendszer örökségeként az országban 3000-3200 önkormányzati hulladék-tarifa él, továbbá nagyon eltérőek a helyi szokások és a hulladék begyűjtésének módja is. Van például, ahol a szelektív hulladékot külön-külön gyűjtik, máshol ugyanabba a zsákba kerül a papír, a fém és a műanyag. Alapértelmezés lenne egy új országos rendszerben a hulladékszállítási díj országos egységesítése is, de – hatósági árról lévén szó – ezt az új rendszer kialakításával együtt az állammal közösen kívánja a Mohu kidolgozni és megbeszélt ütemezés szerint bevezetni a jövőben.
A régiókoordinátorok kihagyása és a tevékenység sztenderdizálása azonban nem fogja eltüntetni az üzletág vaskos mínuszát. A további ésszerűsítések is csak csökkenhetik a veszteséget, és nem teremtődik meg a fejlesztő beruházások fedezete, ami az uniós célszám eléréséhez szükséges. A közszolgáltatáson a Mohu tavaly 69,5 milliárdot bukott.
A kiadás piaci, a bevétel rezsicsökkentett alapú
A közszolgáltatás bevételi oldalán 100,3 milliárd forint állt. Ez ugyan 3 milliárddal nagyobb volt a 2024-esnél, de nem ellensúlyozhatta a költségeket. Azokat ugyanis piaci körülmények és külső szolgáltatók által diktált feltételek mellett fizeti a Mohu, míg a bevételei a rezsicsökkentés szabályai szerint, vagyis 2012 óta változatlan tarifával érkeznek. Vagyis 14 éve változatlanok a rezsicsökkentés sokat hangoztatott eredményeként. A mostaninál már akkor érdemben magasabbak lennének, ha csak az inflációt követnék. Eközben a vállalkozás és a közintézmények esetében különösen nem észrevehető tétel a vegyes hulladékok díja.
Ezért is van, hogy sok cég visszaélve a helyzettel, a vegyes hulladék közé dobja azt, amit elkülönítetten kellene gyűjtenie, és és magasabb díjakon elvitetnie.
Emlékezetes, hogy a hulladékgyűjtést közszolgáltatásként korábban végzett NHKV 68 milliárd forintos állami támogatást kapott a tevékenység fenntartásához, de éves szinten elérte a 80-100 milliárdot a korábbi rendszer finanszírozási hiánya.
Nem a palackvisszaváltás a tuti üzlet, de nem is az EPR
Bár környezetvédelmi és környezettudatossági szempontból hatalmas siker a rekordidő alatt felfutó országos rendszer, de nagyot bukott a Mohu a kötelező visszaváltáson is. Miközben a visszaváltási tevékenység árbevétele megkétszereződött (10,1 milliárd forintról 20,8 milliárdra erősödött), az adózott eredménye 9,3 milliárdos mínuszról 37,9 milliárdosra romlott.
Tavaly Magyarországon mintegy 3,4 milliárd PET palack került piacra, ebből 3,0 milliárd visszaérkezett a Mohu által kiépített visszaváltási, az újrahasznosítást is célzó rendszerbe. Az országban napi 8-10-15 millió palackot váltanak vissza, ezeket a visszaváltó pontokat üzemeltető boltoknak kezelnie kell, a Mohunak pedig el kell őket szállítani, válogatni. Ennek mind ára van, és a rövid idő alatt felfutott rendszer egyedi igényei miatt ez igen magas - fogalmazott forrásunk.
A kiterjesztett gyártói felelősség rendszerében olyan pénz folyik be a társasághoz, amelyet az uniós elvárásoknak eleget téve a környezetet potenciálisan szennyező anyagokból termékeket gyártó vállalatok hatósági díjként fizetnek be. A Mohu EPR üzletága tavaly nagyot javított: bár még negatív előjelű volt az 1,9 milliárd forintos adózott eredménye, de ez a veszteség jóval kisebb lett a 2024-es 10,1 milliárdos mínusznál. Ebben szerepe lehetett annak is, hogy egyes anyagoknál az adott hatósági díj nőtt az év utolsó negyedében.
A tevékenység árbevétele 219,7 milliárd forintról 235 milliárdra erősödött.
A Mohu különböző üzletágai aggregáltan 431,7 milliárd forintos nettó árbevételt és mínusz 47,8 milliárdos adózott eredményt hoztak tavaly a Mohunak. Aligha hihető, hogy ilyen mutatókra tartósan be kívánna rendezkedni a társaság. Ezért a vezetése sorra venné és az országos célok mentén áttekintené az új kormányzati illetékesekkel a hulladékgazdálkodási koncessziós rendszer működését, folytatását és lehetséges fejlesztését.
Erre az alkalomra a Mohu komoly javaslatcsomaggal készül.
Ez olyan intézkedéseket tartalmaz a Világgazdaság céghez közeli forrása szerint, amelyek javítanák a koncessziós hulladékgazdálkodás hatékonyságát és a kitűzött célok eléréséhez igazítását, a bevétel növelését és a kiadások csökkentését, valamint a fejlesztések fenntartható finanszírozását és új, egységes szolgáltatási színvonal bevezetését.
Dől be az országba az EPR-díj fizetése nélküli csomagolás
Egyesével persze aligha érhetők el ezek a vállalkozások. Az ilyen, online kereskedelmi platformokon keresztül rengeteg termék érkezik be az unió országaiba, rendkívüli mennyiségű csomagolással. Ezek az online platformszolgáltatók jogilag nem gyártók, nem kereskedők, ezért nem viselkedhet gyártóként automatikusan, de mivel az ő portálján eladott termékek után a hulladék ide érkezik, és az uniós tagállamoknak, így nálunk a hazai rendszernek kell ezeket kezelnie,
ezért – magyarázta iparági forrásunk - elvárható, hogy viseljenek valamilyen felelősséget és akár egyfajta koordináló-összefogó szerepet a gyártói EPR díjak begyűjtésében és megfizetésében.
Ez is egy olyan modern piaci szituáció, amit közös erővel meg kell oldani, és más országok tapasztalatai és a Mohu érdeklődése alapján van is erre irányuló szándék az online platformszolgáltatók oldalán.
Másfajta potyautas is van bőven
Az új, különleges piaci problémák kezelése mellett a fogyasztók és a felelős gyártók érdekében is hatékonyabban kell fellépni az EPR-rendszer más potyautasaival szemben, és a potyautas gyártók-forgalmazók kiszűrésével tovább növelhető a rendszer fenntarthatósága. Ehhez szintén közös akarat, szigorú hatósági ellenőrzés és fellépés szükséges, illetve a gyártók egymás irányban való felelőssége és ellenőrzése, hogy senki ne akarjon jogtalanul versenyelőnyt szerezni a gyártói EPR díjak "elsumákolásával”.
Az EPR díjak kezelésének kérdése rendkívül összetett a sok anyagáram és a rengeteg érintett miatt, és az EPR díjrendszer újrahangolása, és az indokolt díjszint kialakítása szintén egy fontos és megoldandó feladat az új kormányzattal közösen.
Semmi ásó, kapa….
Kérdés, végül miben sikerül a társaságnak és a hulladékgazdálkodásért felelős minisztériumnak megállapodnia. A 35 év hosszú idő. Nincs kőbe vésve, hogy a koncessziós szerződésből hátra lévő 32 évet kéz a kézben kellene eltölteni a Mohunak és a magyar államnak. Mohus forrásunk ugyanakkor leszögezte, hogy a társaság összességében fejlődő és ígéretes tevékenységnek látja a hazai koncessziós hulladékgazdálkodást. A tulajdonos Mol Nyrt stratégiájának kiemelt eleme a hazai körforgásos gazdálkodás kiépítése, és a vállalatcsoport értékláncának ezen irányú bővítése, amely összhangban áll az ország gazdaságfejlesztési és környezetvédelmi céljaival egyaránt.