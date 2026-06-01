A HungaroControl szakemberei nyerték a BL-döntőt: 760 gépmozgást kezeltek vasárnap a légi irányítók

Ez azt jelenti, hogy a korábbi rekord már a hosszú hétvége első napján megdőlt a HungaroControl jelentése szerint. Csütörtökön 81-gyel, pénteken 177-tel, szombaton 142-vel, vasárnap pedig 283-mal volt magasabb a kezelt gépmozgások száma, mint a tavalyi csúcs. A legerősebb nap így vasárnap lett, amikor a forgalom csaknem 60 százalékkal haladta meg a korábbi abszolút rekordot.

Abszolút forgalmi rekord dőlt meg Budapesten

A 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő, amelyet május 30-án, szombaton rendeztek a budapesti Puskás Arénában, rákényszerítette a Budapest Liszt Ferenc Repülőteret, hogy a Ferihegy 1-es terminált is megnyissák. Az UEFA tájékoztatása szerint a 2025–2026-os idény fináléját a Paris Saint-Germain és az Arsenal játszotta Budapesten, a magyar főváros először adott otthont

a klubfutball legrangosabb európai döntőjének.

A repülőtéri forgalomban a döntő nem csak a mérkőzés napján jelentett többletterhelést. A szurkolók, a csapatok, a stábok, a szponzorok, a média és a meghívott vendégek érkezése már csütörtöktől érezhető volt, a hazautazási hullám pedig vasárnap tetőzött. Ez magyarázza, hogy a legnagyobb számot nem a döntő napján, hanem másnap regisztrálták.

A HungaroControl szerepe felértékelődik

A nagy nemzetközi eseményekhez kapcsolódó extra járatoknak a menetrend szerinti forgalom mellett kell helyet találniuk a HungaroControl szakembereinek. A Torony szolgálat a repülőtér közvetlen forgalmát kezeli, míg az Approach az érkező és induló gépek megközelítési, illetve kivezetési szakaszát irányítja. A mostani számok ezért nem pusztán rekordadatok, hanem azt is jelzik, hogy a budapesti légi forgalmi rendszer rövid idő alatt jelentős többletterhelést volt képes kezelni.

A HungaroControl Zrt. Magyarország léginavigációs szolgáltatója, amely a teljes magyar légtérben, valamint NATO-megbízás alapján a Koszovó feletti magas légtérben is ellát légiforgalmi szolgáltatásokat. A társaság állami feladatot lát el, tulajdonosi joggyakorlója a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kiemelkedő hétvége egyszerre mozgatta meg

a turizmust,

a szállodaipart,

a vendéglátást,

a közlekedést

és a repülőtéri szolgáltatókat.

A légi forgalom rekordja azt mutatja, hogy a nemzetközi sportesemények közvetlen hatása nem áll meg a stadionkapuknál, a teljes városi infrastruktúrára, azon belül a repülőtérre és a légi forgalmi irányításra is nagy nyomást helyez.