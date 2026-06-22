Nemzetközi kézbe került egy logisztikai csarnok, megszólalt a vevő: ezért csaptak le a különleges ingatlanra

Megállapodást kötött egy nemzetközi befektetőtársasággal a fóti megaparkjában található FT1 logisztikai csarnokának értékesítéséről a HelloParks. A vállalat hétfői közleménye szerint a tranzakció aláírására 2026. május 20-án került sor. Kiemelték, hogy a magas fenntarthatósági minősítéssel rendelkező ingatlan teljes kihasználtsággal és stabil bérlői körrel működik. A megállapodás a nemzetközi befektetők visszatérését jelzi, akik többek között a csökkenő országkockázatra is reagálnak.

Elkelt a fóti logisztikai ingatlan / Fotó: HelloParks

A vállalat tájékoztatása szerint a 46 ezer négyzetméteres FT1 csarnok teljes területét bérlők hasznosítják. A bérleti szerződések súlyozott átlagos hátralévő futamideje négy év, ami kiszámítható bevételtermelő képességet biztosít az új tulajdonos számára. A bérlők között olyan nemzetközi vállalatok szerepelnek, mint a kínai BYD és a koreai HTNS.

Az épület megfelel a fenntartható befektetésekre vonatkozó EU Taxonómia követelményeinek és kiérdemelte a BREEAM New Construction kategóriájának kiváló, „Excellent” szintű minősítését is, amely a világ egyik vezető fenntarthatósági tanúsítványa az ingatlanfejlesztések területén. Az értékelés során olyan szempontokat vizsgálnak, mint az energiahatékonyság, a vízfelhasználás, az alkalmazott anyagok minősége, a felhasználói komfort és az üzemeltetés hatékonysága. Mindez alacsonyabb működési kockázatot, kiszámíthatóbb költségszintet és hosszú távon is értékállóbb ingatlant eredményez.

„A nemzetközi tőke az elmúlt hetekben egyértelműen újra Magyarországra figyel, miközben a hazai eszközök a régiós piacokhoz képest továbbra is alulsúlyozottak a befektetői portfóliókban. Látványosan csökkentek a kockázati felárak és az államkötvényhozamok, ami érdemben javította Magyarország befektetői megítélését. Mindez jelentős likviditásbővülést és hozamcsökkenést vetít előre az ipari-logisztikai ingatlanpiacon. A mostani tranzakció ennek a folyamatnak az egyik első, kézzelfogható jele” – ismertette ki Futó Gábor, a HelloParks és a Futureal-csoport alapítója.

Ezért lett vonzó az ingatlan a vevő számára

A fóti megapark iránti erős piaci keresletet jól mutatja, hogy mind a négy elkészült csarnok – összesen 160 ezer négyzetméter – teljes egészében bérlőre talált. A teljes kihasználtság azt jelzi, hogy Budapest északi agglomerációjában továbbra is kiemelt értéket képviselnek a jól megközelíthető, magas műszaki színvonalon megvalósított ipari fejlesztések, különösen akkor, ha azok gyorsan képesek alkalmazkodni a bérlők egyedi működési igényeihez.