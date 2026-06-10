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Nyírbátor
kitelepítés
tűz

Példátlan ipari katasztrófa történt Szabolcs vármegyében: az éjjel leégett az egyik legnagyobb élelmiszeripari gyár teljes csarnoka − kitelepítették a lakosságot − videó

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Éjszaka csaptak fel a lángok a nyírbátori üzemben, a környéken lakók egy részét kitelepítették. Az oltási munkálatok jelenleg is folynak, az anyagi kár jelentős, a csarnok pedig teljesen használhatatlanná vált.
Nagy Krisztián
2026.06.10, 16:46
Frissítve: 2026.06.10, 17:05

A vármegye talán legnagyobb ipari katasztrófája történt ma hajnalban a szabolcsi-szatmár-beregi Nyírbátorban. Hajnali két és három óra között érkezett a riasztás, amit követően a katasztrófavédelem egységei rövidesen a helyszínre érkeztek.

Példátlan ipari katasztrófa történt
Példátlan ipari katasztrófa történt Nyírbátorban / Fotó: Dr. Barna-Szabó Tímea - TISZA / Facebook

Az eset a a TranzitFood Árpád utcai telephelyén történt, a lángokat reggel fél nyolcra sikerült körülhatárolni, de az utómunkálatok előreláthatóan elhúzódnak majd, a tüzet még nem sikerült teljesen eloltani.

Több embert is kitelepítettek az ipari csarnok szomszédságából

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat tájékoztatása szerint nyírbátori, mátészalkai, baktalórántházai, nyíradonyi, nyíregyházi, fehérgyarmati és kisvárdai hivatásos tűzoltók a legnagyobb riasztási fokozat mellett vonultak a helyszínre,  az oltási munkálatokat pedig azóta is több vízsugárral végzik. Az égő épületekben senki nem tartózkodik, személyi sérülés nem történt.

Mivel az üzem területén az egészségre káros ammónia szintje a levegőben elérte a biztonságos határérték feletti tartomány, ezért a lakosságot a telep 600 méteres körzetében kitelepítették

írta dr. Barna-Szabó Tímea országgyűlési képviselő egy posztjában. A Bátor Média pedig arról számolt be, hogy akinek nem volt lehetősége rokonoknál vagy ismerősöknél meghúzódni, azok a polgármesteri hivatalban kaptak menedéket.

A tűz oka egyelőre ismeretlen, a vizsgálatok folyamatban vannak.

A nyírbátori telepről

A Tranzit Food mintegy 500 embert foglalkoztat a településen, a tulajdonos a katasztrófát követően pedig azonnal megkezdte a munkaerő átszervezését a vállalat más telephelyeire. Mivel a katasztrófában több épület is sérült, ezért előzetes becslések szerint a kár több tízmilliárd forint is lehet. Az épület mellett a tűzben megsemmisült még

  • nagy mennyiségű árukészlet,
  • ipari berendezések, illetve
  • egyéb alapanyagok.

A lángok a készáru-raktárban csaptak fel, de a gyártórészleg és kisebb raktárak is égtek. Az üzem gyakorlatilag megsemmisült

− ismertette a helyzetet Máté Antal, Nyírbátor polgármestere, aki arról is beszámolt, hogy a tűz keletkezésekor nem folyt munkavégzés az üzemben, az érintett épületben tartózkodó néhány ember pedig sikeresen kimenekült és riasztotta a hatóságokat.

A Tranzit Foodról

A vállalat egy debreceni székhelyű családi vállalkozás, ami a Tranzit csoport egyik tagja. A cég víziszárnyas, illetve csirke feldolgozásával, valamint értékesítésével foglalkozik több mint három évtizede. Évente kétmillió libát, kilencmillió kacsát és 15 millió csirkét nevel és dolgoz fel saját telepein, vágóhídjain. A csoport jelenleg kétezer embert foglalkoztat és exportra is termel.

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