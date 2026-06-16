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Bóna Szabolcs
Agrárminisztérium (AM)
jéger
jégeső
viharkár

Megszólalt az agrárminiszter a jégverés után: működött a rendszer, mégis óriási a kár

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Percek alatt semmisülhetett meg gazdák hónapok munkája a vasárnapi viharrendszer következtében. Az agrártárca szerint a jégkármérséklő hálózat működött, de az időjárás rendkívüli jellege megnehezítette a védekezést.
VG
2026.06.16, 17:03

Országszerte jelentős károkat okozott a vasárnapi vihar a szőlőültetvényekben, gyümölcsösökben és szántóföldi kultúrákban. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint ugyanakkor a jégkármentesítő rendszer működött, a rendkívüli időjárási helyzet azonban még így is komoly pusztítást végzett.

JÉGER, Országos Jégkármérséklő Rendszer bóda szabolcs
A kormányzat gyors kárenyhítést ígér a vasárnapi vihar után, miközben a jégkármentesítő rendszer további fejlesztését is vizsgálják / Fotó: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Súlyos károkat hagyott maga után a vasárnapi rendkívüli vihar Magyarország számos térségében. 

A jégeső különösen a szőlőültetvényeket, a gyümölcsösöket és a szántóföldi növénykultúrákat sújtotta, több helyen percek alatt téve tönkre azt a munkát, amelyért a gazdálkodók hónapokon keresztül dolgoztak.

A történtek után Bóna Szabolcs a Facebookon reagált a kialakult helyzetre. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy együttéreznek minden érintett termelővel, miközben a károk felmérése jelenleg is folyamatban van. Hozzátette, a kárenyhítési rendszer készen áll arra, hogy gyors segítséget nyújtson azoknak, akik jelentős veszteségeket szenvedtek el.

Működött a jégkármérséklő rendszer

A miniszter szerint a jégkármérséklő rendszer a rendkívüli időjárás ellenére is működött. Elmondása alapján a HungaroMet előrejelzéseire támaszkodva az érintett térségekben összesen 283 automata generátort indítottak el a védekezés érdekében. Ezek feladata, hogy a légkörbe juttatott anyagok segítségével mérsékeljék a kialakuló jégszemek méretét, ezáltal csökkentve a mezőgazdasági károkat.

A vasárnapi vihart azonban egy úgynevezett szupercella okozta, amely a meteorológusok szerint a legveszélyesebb zivatarfajták közé tartozik. Ezek a rendszerek rendkívül gyorsan fejlődnek ki, mozgásuk és intenzitásuk pedig sok esetben nehezen jelezhető előre. Emiatt a védekezés lehetőségei is korlátozottabbak, mint egy hagyományos zivatar esetében.

A minisztérium álláspontja szerint éppen ez a rendkívüli helyzet mutatta meg, hogy a jelenlegi rendszernek is vannak határai. 

Bár a generátorok működtek, a szélsőséges időjárás olyan erővel csapott le egyes térségekre, hogy jelentős károkat így sem lehetett teljesen elkerülni.

Bóna Szabolcs ugyanakkor jelezte, hogy a mostani tapasztalatokat részletesen kiértékelik. A tárca ellenőrizni fogja a jégkármérséklő rendszer működését, és megvizsgálja, milyen fejlesztésekkel lehetne még hatékonyabbá tenni a gazdák védelmét a jövőben.

A hétvégi események egyúttal ismét ráirányították a figyelmet a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásaira. Az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges időjárási jelenségek, a hirtelen kialakuló heves zivatarok, a villámárvizek, valamint a pusztító jégesők. A szakemberek szerint a jövőben a mezőgazdaságnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia az ilyen kihívásokhoz.

Miközben a gazdák most a károk mértékét próbálják felmérni, a legfontosabb kérdés az, hogy a kárenyhítési rendszer milyen gyorsan tud segítséget nyújtani az érintetteknek. A vasárnapi vihar ugyanis sok helyen nemcsak az idei termést veszélyeztette, hanem egyes gazdaságok teljes éves bevételére is komoly csapást mérhetett.

Ütőképes rendszer védi a jégkártól a magyar agráriumot, alaptalan dolgokat híresztelnek róla

Újra felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint az Országos Jégkármérséklő Rendszer hozzájárulhat az aszály kialakulásához. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint azonban semmilyen tudományos bizonyíték nem támasztja alá ezt az állítást: a Jéger rendszer kizárólag a jégszemek méretének csökkentésére szolgál, az eső mennyiségét vagy a csapadék kialakulását nem befolyásolja.

 

Országszerte

Országszerte
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