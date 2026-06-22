Saját nyugdíjpénztári kalkulátorral jelentkezett a jegybank, még a piaci ajánlatokra is lehet azzal számoltatni

Az MNB új, online elérhető kalkulátort mutatott be, kiegészítve az eddigiek sorát. Az új fejlesztéssel az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításokkal kapcsolatos lakossági döntéseket kívánja támogatni. Bár a kalkulátor elsősorban nem a piaci ajánlatok összehasonlítását szolgálja, a jegybanki közlése szerint a felület nem csak a megtakarítási célok és lehetőségek alapján végezhető el kalkuláció, hanem vizsgálhatók az aktuálisan elérhető ajánlatok is.

Új jegybanki kalkulátos segíti a nyugdíjpénztári megtakarításokkak kapcsolatos kalkulációkat (illusztráció)

Fotó: stockpik 1579 / Shutterstock

Hozamrátákat is figyel az új jegybanki kalkulátor

Az MNB – a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után – jelentetett meg honlapján az Önkéntes Nyugdíjpénztári Kalkulátort. A cél segítséget nyújtani a fogyasztóknak a nyugdíjpénztári megtakarítás megtervezéséhez, megkönnyíteni a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé tenni a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik.

Az MNB új kalkulátorában az érdeklődő (jelenlegi és leendő) pénztártagok

járadék, illetve

megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek.

Az előbbinél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt (és a kalkulátorba begépelt) majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük.

A másik lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíjkiegészítésük.

Mindkét típusú kalkulátornál lehetőség van a teljes hazai önkéntes nyugdíjpénztári szektorra – az adott piaci szereplők konkrét portfólióira – is elvégezni a kalkulációt a megadott adatok alapján. A kalkulátor ugyanis a pénztárak aktuális költséglevonásait, illetve a pénztári portfóliók elmúlt időszakának hosszú távú nettó hozamrátáit alapul véve mutatja meg a konkrét elvárt befizetés mértékét a célul kitűzött nyugdíjkiegészítéshez, illetve a vállalt havi befizetés után várható nyugdíjkiegészítés mértékét.

A kalkulációt befolyásolja, hogy a fogyasztó hány éves, így mennyi ideje van még a nyugdíjig. A kalkulátor ez alapján az adott pénztárak elmúlt 10, 15 vagy 20 éves nettó hozamrátáival számol. Számít az is, hogy a fogyasztónak van-e már pénztári nyugdíjcélú megtakarítása, milyen kockázatú pénztári portfóliót részesítene előnyben, számíthat-e munkáltatói hozzájárulásra, igénybe vehet-e adójóváírást, illetve, hogy a tagdíj-befizetésének mekkora hányadát teszi ki a pénztári költséglevonás. Az elvégzett kalkuláció eredménye mindenkor tájékoztató jellegű, becsléseken alapul, azok elérése a jövőben nem garantálható.