Kánikula: felszólított a miniszter, csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel a sürgősségi osztályokat és vigyenek magukkal vizet – 42 fok is lehet

Szombattól harmadfokúra emelte a hőségriasztást az ország egész területén az országos tisztifőorvos, a hőhullám egy szintén rendkívül meleg időszakot folytat, a tartós hőség komoly egészségügyi kockázatot jelent az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegek, valamint a szabadban dolgozók számára - közölte kormány.

Kánikula: felszólított a miniszter, csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel a sürgősségi osztályokat és vigyenek magukkal vizet Fotó: NurPhoto via AFP

„A hőség a sürgősségi osztályok betegforgalmát is érezhetően befolyásolja. Tapasztalataink szerint sokan a nappali forróság helyett inkább az esti, éjszakai, hűvösebb órákban keresik fel az osztályokat", írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter vasárnap. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta: ez érthető, ugyanakkor az éjszakai műszakokban általában kevesebb dolgozó látja el a betegeket, mint nappal. Emiatt a kevésbé sürgős panaszok ellátása hosszabb várakozási idővel járhat.

Kérjük, hogy a sürgősségi osztályokat valóban csak indokolt, halaszthatatlan esetben keressék fel!



– írta bejegyzésében.



„Életveszélyes tünetek, zavartság, ájulás, mellkasi fájdalom, nehézlégzés, súlyos kiszáradás vagy hőguta gyanúja esetén természetesen azonnali ellátásra van szükség – tette hozzá. Enyhébb panaszok esetén elsőként a háziorvosi, ügyeleti vagy telefonos tanácsadási (1830) lehetőségeket javasolt igénybe venni" – mutatott rá a miniszter.

„Fontos tudni, hogy a váróhelyiségek klimatizálása a rendkívüli hőségben nem mindig tud lépést tartani a külső meleggel. Az ajtók folyamatos nyitása és zárása, valamint a nagy betegforgalom miatt a várótermek hőmérséklete kellemetlenül magas lehet. Aki sürgősségi ellátásra érkezik, lehetőség szerint hozzon magával vizet vagy egyéb folyadékot" – kérte a polgárokat a miniszter a Facebookon. – A kánikulai időszak az átlagosnál nagyobb megterhelést ró mind a lakosságra, mind az egészségügyi dolgozókra, ami fokozott odafigyelést és együttműködést igényel mindenki részéről, írta.

Kánikula: spóroljunk, nagy a terhelés

A hőhullám miatt jelentősen nőtt az áramfogyasztás, ezért Kapitány István arra kérte a lakosságot, hogy 18 és 21 óra között lehetőség szerint fogja vissza a fogyasztását. A miniszter azt javasolta, hogy a légkondicionálók intenzív használatát, az elektromos autók, telefonok és laptopok töltését, illetve a mosó-, szárító- és mosogatógépek működtetését inkább 21 óra utánra időzítsék.