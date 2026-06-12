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bank
Kapitány István
kormány

Kapitány István bejelentette: a kormány célkeresztbe vette a legfontosabb állami bankot, és ez még nem minden – a külföldi beruházások központja is átvilágítást kap

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2026.06.12, 08:18
Frissítve: 2026.06.12, 08:24

„Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél!” – írta Kapitány István a Facebookon.

Fotó: Trenka Attila

A gazdasági és energetikai miniszter szerint a vizsgálat célja annak felmérése, hogy az intézmények működése mennyiben szolgálja hatékonyan, átláthatóan és eredményesen a magyar gazdaság érdekeit, az export teljesítményének növelését, valamint a magas hozzáadott értékű külföldi beruházások Magyarországra vonzását.

A poszt szerint az átvilágításban független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt. 

A vizsgálat kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára, valamint a közpénzek felhasználásának hatékonyságára is.

Kapitány István a közösségi oldalán hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, magas szakmai színvonalon működjön.

Az átvilágítás eredményei alapján a kormány szükség esetén szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedéseket vezet be annak érdekében, hogy az érintett intézmények még eredményesebben támogassák a magyar vállalkozások külpiaci terjeszkedését és az országba érkező beruházásokat.

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