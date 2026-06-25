Kapitány István figyelmeztetést küldött a magyaroknak: tekerje le a légkondit ebben az időpontban

A nyári hőség miatt jelentősen megugrott az áramfogyasztás Magyarországon, ezért Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a lakosság segítségét kérte. A tárcavezető szerint néhány tudatos döntéssel mindenki hozzájárulhat a villamosenergia-ellátás biztonságának fenntartásához.

Kapitány István arra kérte a magyarokat, hogy a legkritikusabb esti órákban mérsékeljék áramfogyasztásukat / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Fontos üzenettel fordult a magyar lakossághoz Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető csütörtöki Facebook-bejegyzésében arra kérte az embereket, hogy

a villamosenergia-rendszer biztonságos működése érdekében különösen a 18 és 21 óra közötti időszakban figyeljenek oda áramfogyasztásukra.

A miniszter hangsúlyozta, hogy nincs szükség drasztikus megszorításokra vagy kényelmetlen lemondásokra. Mint fogalmazott, a biztonságos energiaellátáshoz elegendő lehet néhány tudatos döntés, amelyekkel a háztartások csökkenthetik a csúcsidei terhelést.

A felhívás középpontjában elsősorban a légkondicionálók használata áll. Kapitány István azt javasolja, hogy aki teheti, a legforróbb esti órák helyett inkább éjszaka vagy a hajnali időszakban hűtse le lakását. Ezzel mérsékelhető az egyszerre jelentkező villamosenergia-igény, amely a kánikulában rendszeresen megugrik.

Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a különböző elektronikai eszközök töltését érdemes későbbre halasztani. A laptopok, mobiltelefonok, elektromos autók töltése, valamint a nagyobb energiafogyasztású háztartási gépek – például mosógépek, szárítógépek vagy mosogatógépek – működtetése lehetőség szerint 21 óra után történjen.

Kapitány István szerint még nincsen energetikai vészhelyzet

A tárcavezető szerint a magyar villamosenergia-rendszer szakemberei folyamatosan dolgoznak azon, hogy minden fogyasztó számára biztosított legyen a zavartalan ellátás. Hangsúlyozta, hogy a háttérben éjjel-nappal zajlik a munka annak érdekében, hogy az ország energiaellátása stabil maradjon a rendkívüli időjárási körülmények között is.

A kormány ugyanakkor igyekezett megnyugtatni a lakosságot. A csütörtök délutáni kormányszóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a magyar energiahálózat jelenleg bírja a terhelést. Az adatok szerint az áramfelhasználás ugyan megközelítette a korábbi történelmi csúcsokat, de jelenleg azoknak mintegy 95 százalékán áll.