Kapitány István nagyot ment a héten: szélerőművek, hálózatfejlesztés és esti áramspórolás

Egymást követték a nagy energetikai bejelentések Kapitány István miniszteről a héten: a gazdasági és energetikai tárca veztője egyszerre ígért gyors szélerőmű-bővítést, megnyitotta a másfél milliárd eurós hálózatfejlesztési programot, majd a kánikula miatt közvetlenül a lakosságtól kért segítséget az esti áramfogyasztás mérséklésében.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter vitte a hetet Fotó: AFP

Kapitány István június 24-én jelentette be, hogy a kormány 2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi kapacitás kiépítésére készül pályázatokat kiírni. Ez a jelenlegi, nagyjából 330 megawattos hazai szélerőművi teljesítmény több mint tízszeresét jelentené. A program első lépéseként augusztus 31-én legalább 700 megawattnyi új kapacitás hálózati csatlakoztatására jelenhet meg pályázat.

A miniszter érvelése szerint a szélenergia a napenergiát egészítheti ki: míg a naperőművek elsősorban nappal és derült időben termelnek sok áramot, a szélerőművek este, éjszaka és borult időben is képesek energiát adni a rendszernek. A fejlesztési csomaghoz csaknem 2,5 milliárd eurónyi beruházás kapcsolódhat, amelyben a hálózat korszerűsítése is fontos szerepet kap.

A szélerőművek felfuttatása azonban csak az egyik eleme a miniszter e heti energiapolitikai üzeneteinek. Másnap Kapitány István arról számolt be, hogy megnyílt a korábban már beharangozott, másfél milliárd eurós uniós finanszírozású hálózatfejlesztési pályázat. A program célja a villamosenergia-hálózat korszerűsítése és megerősítése, hogy az képes legyen befogadni a növekvő számú új erőművet.

A bejelentés szerint a fejlesztések révén csaknem 5000 megawattnyi, döntően megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozhat a magyar rendszerhez. A pályázatban nemcsak nagy hálózati beruházások szerepelnek: okosmérők telepítésére is lehet támogatást igényelni, ami a háztartások fogyasztásának pontosabb követését és időzítését segítheti.

A miniszter az elektromos energia szerepének gyors növekedésével indokolta a programot. Az áramigény nemcsak az iparban nő, hanem az elektromos közlekedés, a közművek, valamint az épületek fűtése és hűtése miatt is. Balasa Levente szakértő korábban arra figyelmeztetett, hogy az elektromos közlekedés, az adatközpontok és a megújuló termelők térnyerése miatt akár egy évtizeden belül gyakorlatilag meg kell duplázni a hálózati kapacitásokat.