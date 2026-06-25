Hatalmas bejelentést tett Kapitány István: megnyílt a másfél milliárd eurós pályázat – ötezer megawattnyi új erőmű előtt nyitják meg az utat

Hatalmas fejlesztés indul a magyar villamosenergia-hálózaton – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán.

Kapitány István / Fotó: AFP

A tárcavezető közölte: megnyílt az a korábban már bejelentett, másfél milliárd euró értékű fejlesztési program, amely európai uniós forrásból valósul meg, és a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítését, illetve megerősítését szolgálja.

Kiemelte, hogy a villamos energia szerepe évről évre növekszik. Nemcsak az ipari termelésben, hanem

a közlekedésben,

a közműszolgáltatásokban,

valamint az épületek fűtésében és hűtésében is egyre nagyobb az elektromos energia jelentősége.

A miniszter szerint az energiaigény növekedésével párhuzamosan elengedhetetlenné válik egy korszerű és megbízható villamosenergia-hálózat kiépítése, amely képes kiszolgálni a megújuló energiaforrások gyors terjedését is.

Ötezer megawattnyi új kapacitás csatlakozhat

Kapitány István hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-hálózat az energiarendszer számára ugyanazt a szerepet tölti be, mint az úthálózat a közlekedésben: hiába jelennek meg új „járművek”, vagyis új erőművek, ha a hálózat nem képes fogadni az általuk termelt energiát.

A most megnyíló program egyik legfontosabb eredménye, hogy csaknem ötezer megawattnyi új, elsősorban megújuló energiatermelő kapacitás csatlakozhat majd a magyar villamosenergia-rendszerhez.

A fejlesztéseknek köszönhetően könnyebbé válhat új naperőművek, szélerőművek és más korszerű energiatermelő létesítmények hálózati integrációja is.

Kapitány István: okosmérők is érkeznek a háztartásokba

A beruházási program nemcsak a nagyfeszültségű hálózat fejlesztéséről szól. A miniszter elmondta, hogy

a pályázat részeként okosmérők telepítésére is lehet támogatást igényelni, amelyek segítségével a háztartások pontosabban követhetik és tervezhetik energiafelhasználásukat.

Kapitány István szerint a 2030-ig megvalósuló hálózatfejlesztések jelentős lépést jelentenek a magyar energiarendszer korszerűsítésében, a hazai energiatermelés diverzifikálásában, valamint egy tisztább, biztonságosabb és gazdaságosabb energiaellátás megteremtésében.