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ivóviz
Karácsony Gergely
vízdíj

Kapitány Istvánnak üzenhetett a főpolgármester: Karácsony Gergely visszaköveteli a kormánytól a vízdíjak megszabását – „Ez égbekiáltó botrány, ami megy!"

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A főpolgármester azt kéri, hogy a főváros határozhassa meg a vízdíjakat, és ne a kormányzati szabályozás diktálja azokat. Karácsony Gergely a Facebookon fakadt ki, szerinte botrányos, hogy van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut a hőségben.
Németh Tamás
2026.06.30, 12:15

A vízdíjak meghatározásának jogáról posztolt kedden a főpolgármester a Facebookon, Karácsony Gergely szerint sürgősen változtatni kell azon, hogy a támogatott ivóvíz - szerinte - luxusigényeket finanszíroz, miközben másnak nem jut elegendő. 

Kapitány Istvánnak üzenhetett a főpolgármester: Karácsony Gergely visszaköveteli a kormánytól a vízdíjak megszabását
Kapitány Istvánnak üzenhetett a főpolgármester: Karácsony Gergely visszaköveteli a kormánytól a vízdíjak megszabását Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

„A rendkívüli aszály és vízhiány újra és újra felhívja a figyelmet a víz fontosságára. Ehhez képest minden évben sok millió köbméter vizet veszítünk a tragikus állapotban lévő vízcsöveink miatt, ami egyenes következménye a Fidesz demagóg rezsipolitikájának" – áll a budapesti városvezető bejegyzésében. Karácsony Gergely ugyanakkor felhívta a figyelmet rá, hogy a főváros vízellátása stabil: „jelenleg is jelentős mennyiségben segítjük ki a vízhiánnyal küzdő agglomerációs településeket."

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A főpolgármester legfőbb kérése, hogy „ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat." Szerinte „égbekiáltó botrány, hogy van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut, a nyári negyven fokban."

„Mi felnőttként kezeljük a választókat, akikkel meg lehet beszélni, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után" – olvasható a főpolgármester posztjában. 

Vízdíj: miről beszél Karácsony Gergely?

Hogy értsük a városvezető panaszát, szükséges rendbe tenni azt a kérdést, hogy ki felel jelenleg a vízdíjakért Budapesten. 

A Fővárosi Vízművek bár a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, Budapesten jelenleg semmilyen beleszólása nincs abba, hogy mennyiért adja a vizet a lakosságnak. Ennek oka, hogy a 2011-es víziközmű-törvény értelmében a települési önkormányzatoktól elvették az ármegállapítás jogát.

Mivel a hatósági árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) javaslata alapján az energiaügyért felelős miniszter határozza meg rendeletben, ezért Karácsony Gergely mostani bejegyzése és kérése lényegében Kapitány Istvánnak szól. 

A főpolgármester arról is ír, hogy a jelenlegi rendszer gazdaságilag fenntarthatatlan, a hálózat elavult. Emlékezetes, a Fidesz 2013-ban vezette be a rezsicsökkentést, amellyel lakossági szinten rögzítették a vízdíjakat. A budapesti lakosok jelenleg is a sok évvel ezelőtti árat fizetik, ami első körben jónak tűnik, de hosszútávon messze nem kifizetődő. 

De miért? 

Egy szóval, a forráshiány miatt, kicsit kifejtve pedig azért, mert az infláció, a bérköltségek és az energiaárak azóta drasztikusan emelkedtek, a fix vízdíjakból származó bevétel már rég nem fedezi a Fővárosi Vízművek valós működési és felújítási költségeit. A vízművek emiatt veszteségessé váltak, nincs pénz a régi csövek cseréjére - erre utalt Karácsony is a posztban, aki demagógiát is kiált. 

A főpolgármester azért beszél ámításról és tartja igazságtalannak a rendszert, mert az nem tesz különbséget a fogyasztók között. A rezsicsökkentett olcsó árat fizeti az is, aki csak főzésre és tisztálkodásra használja a vizet, és az is, aki luxusból egy hatalmas úszómedencét tölt fel vele a budai villájában. 

A polgármester ezért azt kéri a kormánytól, hogy adják vissza az önkormányzatoknak az ármegállapítás jogát. Egy átlagos budapesti háztartás havonta nagyjából 3-4 köbméter vizet fogyaszt fejenként. Ez azt jelenti, hogy egy kétfős család havi víz- és csatornaszámlája megközelítőleg 5000–6000 Forint között alakul. A jelenlegi szabályozás szerint teljesen mindegy, hogy ivóvízként fogyasztjuk el a nagy melegben, vagy egy luxus kerti úszómedence feltöltésére használjuk, minden egyes köbméterért ugyanazt a 218,95 Ft-os árat fizetjük ki. 

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Eldőlt: nem bírja ki az országos vízellátás egésze a megugrott vízigényt a hét közepére remélt, esősebb napokig. A múlt hét vége felé még többnyire csak elővigyázatosságból rendelte el több önkormányzat a vízhasználat korlátozását, azóta egyes településeken már a kutak, csapok maguk döntik el, hogy adnak-e vizet, vagy sem. Van térség, ahol a vízellátás teljes összeomlása fenyeget. Már települések tömegében kell visszafogni a vízfogyasztást.

 

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