Kapitány Istvánnak üzenhetett a főpolgármester: Karácsony Gergely visszaköveteli a kormánytól a vízdíjak megszabását – „Ez égbekiáltó botrány, ami megy!"

A főpolgármester legfőbb kérése, hogy „ha már a mi felelősségünk, hogy legyen víz, akkor legyen a mi lehetőségünk, hogy meghatározzuk a vízdíjakat." Szerinte „égbekiáltó botrány, hogy van, aki az úszómedencéjét tölti fel közpénzből támogatott vízzel, másnak meg egy csepp ivóvíz sem jut, a nyári negyven fokban."

„Mi felnőttként kezeljük a választókat, akikkel meg lehet beszélni, hogy a tizenhárom éve változatlan vízdíjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de például külön díjat felszámolni az úszómedencék után" – olvasható a főpolgármester posztjában.

Vízdíj: miről beszél Karácsony Gergely?

Hogy értsük a városvezető panaszát, szükséges rendbe tenni azt a kérdést, hogy ki felel jelenleg a vízdíjakért Budapesten.

A Fővárosi Vízművek bár a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, Budapesten jelenleg semmilyen beleszólása nincs abba, hogy mennyiért adja a vizet a lakosságnak. Ennek oka, hogy a 2011-es víziközmű-törvény értelmében a települési önkormányzatoktól elvették az ármegállapítás jogát.

Mivel a hatósági árakat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) javaslata alapján az energiaügyért felelős miniszter határozza meg rendeletben, ezért Karácsony Gergely mostani bejegyzése és kérése lényegében Kapitány Istvánnak szól.

A főpolgármester arról is ír, hogy a jelenlegi rendszer gazdaságilag fenntarthatatlan, a hálózat elavult. Emlékezetes, a Fidesz 2013-ban vezette be a rezsicsökkentést, amellyel lakossági szinten rögzítették a vízdíjakat. A budapesti lakosok jelenleg is a sok évvel ezelőtti árat fizetik, ami első körben jónak tűnik, de hosszútávon messze nem kifizetődő.