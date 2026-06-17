Ilyen még nem volt: így drágulna a taxizás Budapesten, itt vannak az új árak – már Karácsony Gergelynél van a tarifaemelés

Az Országos Taxis Szövetség (OTSZ) kezdeményezésére került sor arra a megbeszélésre szerda délután, ami a taxisok között kialakult vitát volt hivatott rendezni a viteldíjak kérdésében. A megbeszélésen szinte az összes érdekvédelmi szervezet mellett a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) is részt vett, és úgy tűnik sikerült egy mindenki által elfogadható konszenzusos megoldást találni, amit a taxisok benyújtottak Karácsony Gergely, illetve a fővárosi frakciók részére annak reményében, hogy már a júniusi közgyűlésen megállapodás születhet a friss díjszabásról.

Így drágulhat a taxizás Budapesten: Karácsony Gergely előtt a legújabb szakmai javaslat / Fotó: Ocskay Mark

Így változhatnak a viteldíjak a Karácsony Gergely részére benyújtott javaslat szerint

A javaslat szövege szerint az emelés célja, hogy kompenzációt nyújtson a taxis vállalkozók számára a 2023 óta megemelkedett költségek miatt. Az érdekvédelmi szervezetek álláspontja értelmében ez a lépés előfeltétele annak, hogy a fuvarozók továbbra is gazdaságosan és fenntartható módon tudják működtetni szolgáltatásukat. A közös álláspont szerint hamarosan az alábbi módon alakulhatnak a díjszabások:

alapdíj: 1 300 Ft

kilométerdíj: 520 Ft

percdíj: 130 Ft

reptéri díj: 800 Ft (a repülőtérre irányuló, illetve a repülőtérről induló fuvarok esetében)

előrendelési díj: 800 Ft (előrendelt fuvarok esetében)

A két kényelmi díjelem nem vonható össze, vagyis egy fuvar esetében a reptéri díj és az előrendelési díj egyidejűleg nem számítható fel.

Szakmai vita alakult ki

Nem az áremelés szükségéről, hanem annak mértékéről alakult ki vita korábban az érdekvédelmi szervezetek között, mivel néhányan egy óvatosabb, konzervatív megoldást támogattak, míg a másik csoport egy nagyobb mértékű emelést sürgetett. Az előbbi értelmében

az alapdíj 1200 forintra,

a kilométerdíj 500 forintra,

a percdíj pedig 125 forintra emelkedett volna,

valamint felmerült egy emelt reptéri alapdíj ötlete is, melynek összköltségét 2200 forintban állapították meg.

Ezzel szemben a másik javaslat

az alapdíjat 1400 forintra,

a kilométerdíjat 560 forintra emelte volna,

a percdíjat pedig 120 és 140 forint közötti összegben határozta volna meg,

valamint bizonyos esetekben az emelt alapdíj alkalmazása is felmerült.

A friss információk alapján tehát elmondható, hogy valóban kompromisszumos megoldás született és két részre szakadt érdekcsoportnak sikerült szakmai szempontok mentén megállapodni.