Nagy Elekék már leadták a Pénzügyminisztériumnak, hogyan tudják elképzelni a visszatérő katát – öt irányt is felvázoltak

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szakmai vitaanyagot készített a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) lehetséges újraszabályozásáról, amelyet megküldött a Pénzügyminisztériumnak. A dokumentum – amelyet a területi kamarák véleményének figyelembevételével állítottak össze – nem egyszerűen a régi rendszer visszaállítását sürgeti, hanem öt különböző szabályozási irányt vázol fel.

A kata visszahozataláról szóló vita most konkrét javaslatokkal gazdagodott / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az első és legóvatosabb javaslat a jelenlegi rendszer megőrzése volna kis B2B-nyitással: az éves keret tíz-húsz százalékáig vállalkozások felé is ki lehetne állítani számlát, miközben az alapstruktúra – havi 50 ezer forintos tételes adó, 18 milliós éves bevételi keret, fogyasztói fókusz – nem változna.

A második javaslat a 2013-as eredeti kata visszahozatala a forint azóta bekövetkezett, kb. 80 százalékos értékvesztésével arányosan korrigált összegekkel: havi 100 ezer forintos adóval, 12 milliós éves kerettel, és újra megnyíló lehetőséggel a vállalatok felé való számlázásra.

Ehhez szükség lenne a bújtatott munkaviszonyt kizáró részletszabályokra is, amelyek a korábbiaknál nehezebben legyenek megkerülhetők.

A harmadik alternatíva – amelyet még 2022-ben a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és a Music Hungary közösen dolgozott ki – differenciált, több tételes rendszert javasol: eltérő adóterhet vetne ki a sok ügyféllel, illetve az egy-két megrendelővel dolgozó katásokra, és fenntartaná a főállású és mellékállású vállalkozók közötti különbségtételt.

A negyedik irány a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete és az MKIK közös elgondolása: a vállalkozások felé kiállított számlákat különadóval terhelnék. Az MKOE szerint ezt az adót maga a katás vállalkozó fizetné (15 százalék), az MKIK javaslata szerint viszont a megrendelő vállalkozásra hárulna a teher – kb. 18 százalékos mértékben –, így a kisadózónak nem keletkezne plusz adminisztrációja.

A kamara ezen belül is több alternatívát dolgoz ki: egyes változatokban a különadó TB-ellátási alapot is teremtene, ami a jelenlegi rendszer egyik legkritikusabb hiányosságát orvosolná. Az ötödik javaslat egy úgynevezett szociális kata, amely a rászoruló, nehéz munkaerőpiaci helyzetű vállalkozók számára nyújtana kapaszkodót: évi hat millió forintos kereten belül érhető el, az első három millióra csak az alacsony tételes adó vonatkozna, afölött 15 százalékos különadó lépne életbe.