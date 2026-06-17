Az autósok egyik legnagyobb bosszúságát jelentő kátyúk javítására kínálhat új megoldást az a mikrohullámú technológia, amely már több európai országban is terjed, és a tervek szerint még idén Budapesten is bemutatkozik. Az eljárás legnagyobb előnye, hogy a javítás akár néhány tíz perc alatt elkészülhet, miközben a végeredmény tartósabb lehet a hagyományos módszereknél.

Végre megvan a megoldás a kátyúkra: Magyarországra is megérkezik a csodatechnológia – tíz perc alatt kész az útjavítás / Fotó: Cseh Gábor

A cseh FUTTEC által kifejlesztett technológia lényege, hogy nem egyszerűen betömik a kátyút új aszfalttal. A javítandó útfelületet és annak környezetét mikrohullámok segítségével felmelegítik, majd az új aszfaltkeverék gyakorlatilag egybeolvad a meglévő burkolattal. Ennek köszönhetően nem alakulnak ki olyan illesztési pontok, amelyek mentén később víz szivároghatna az út szerkezetébe – írja a Magyar Építők oldala.

Ez az egyik legfontosabb különbség a hagyományos kátyúzási eljárásokhoz képest. A klasszikus javításoknál gyakran éppen az illesztéseknél kezdődik újra a burkolat romlása, különösen télen, amikor a fagyás és az olvadás váltakozása jelentős terhelést jelent az utak számára.

A FUTTEC szerint a mikrohullámú javítás élettartama megegyezhet a környező útfelületével, vagyis

a beavatkozás nem csupán gyorsabb, hanem tartósabb is lehet.

Az eljárás ráadásul akár mínusz 10 Celsius-fokos hőmérséklet mellett is alkalmazható, ami különösen fontos a téli kátyúzásoknál.

A technológia egyre nagyobb teret nyer Csehországban. A vállalat már együttműködik az ország különböző útkezelő szervezeteivel, köztük az állami autópálya-kezelővel, regionális közútfenntartókkal és a prágai közlekedési vállalattal is.

A cég szerint az új piacokra való belépés kulcsa a gyakorlati bemutató. A vállalat vezetői úgy látják, hogy a technológia előnyeit a legkönnyebben akkor lehet megérteni, amikor a szakemberek és a döntéshozók saját szemükkel látják a teljes javítási folyamatot az út szélén.

Ennek jegyében a FUTTEC az elmúlt hónapokban több európai városban is tartott bemutatókat.

A hollandiai Zwolle után Bukarest és Bologna következett, a következő állomások között pedig Budapest is szerepel. A magyar főváros mellett Ausztriában, Svájcban, Írországban és Norvégiában is bemutatják az eljárást.