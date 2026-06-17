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útjavítás
kátyúk
úthálózat

Végre megvan a megoldás a kátyúkra: Magyarországra is megérkezik a csodatechnológia – tíz perc alatt kész az útjavítás

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Évek óta visszatérő probléma a magyar utakon a kátyúk gyors és tartós javítása, most azonban egy új technológia hozhat áttörést. A mikrohullámú kátyúzás lényege, hogy az új és a régi aszfalt szinte egyetlen egységgé olvad össze, így a javítás tartósabb lehet a hagyományos megoldásoknál. A Csehországban már egyre szélesebb körben alkalmazott eljárás még idén Budapesten is bemutatkozhat, miközben a kátyúk helyreállítása akár néhány tíz perc alatt elkészülhet.
VG
2026.06.17, 19:24
Frissítve: 2026.06.17, 19:36

Az autósok egyik legnagyobb bosszúságát jelentő kátyúk javítására kínálhat új megoldást az a mikrohullámú technológia, amely már több európai országban is terjed, és a tervek szerint még idén Budapesten is bemutatkozik. Az eljárás legnagyobb előnye, hogy a javítás akár néhány tíz perc alatt elkészülhet, miközben a végeredmény tartósabb lehet a hagyományos módszereknél.

Végre megvan a megoldás a kátyúkra: Magyarországra is megérkezik a csodatechnológia – tíz perc alatt kész az útjavítás
Végre megvan a megoldás a kátyúkra: Magyarországra is megérkezik a csodatechnológia – tíz perc alatt kész az útjavítás / Fotó: Cseh Gábor

A cseh FUTTEC által kifejlesztett technológia lényege, hogy nem egyszerűen betömik a kátyút új aszfalttal. A javítandó útfelületet és annak környezetét mikrohullámok segítségével felmelegítik, majd az új aszfaltkeverék gyakorlatilag egybeolvad a meglévő burkolattal. Ennek köszönhetően nem alakulnak ki olyan illesztési pontok, amelyek mentén később víz szivároghatna az út szerkezetébe – írja a Magyar Építők oldala.

Ez az egyik legfontosabb különbség a hagyományos kátyúzási eljárásokhoz képest. A klasszikus javításoknál gyakran éppen az illesztéseknél kezdődik újra a burkolat romlása, különösen télen, amikor a fagyás és az olvadás váltakozása jelentős terhelést jelent az utak számára.

A FUTTEC szerint a mikrohullámú javítás élettartama megegyezhet a környező útfelületével, vagyis 

a beavatkozás nem csupán gyorsabb, hanem tartósabb is lehet. 

Az eljárás ráadásul akár mínusz 10 Celsius-fokos hőmérséklet mellett is alkalmazható, ami különösen fontos a téli kátyúzásoknál.

A technológia egyre nagyobb teret nyer Csehországban. A vállalat már együttműködik az ország különböző útkezelő szervezeteivel, köztük az állami autópálya-kezelővel, regionális közútfenntartókkal és a prágai közlekedési vállalattal is.

A cég szerint az új piacokra való belépés kulcsa a gyakorlati bemutató. A vállalat vezetői úgy látják, hogy a technológia előnyeit a legkönnyebben akkor lehet megérteni, amikor a szakemberek és a döntéshozók saját szemükkel látják a teljes javítási folyamatot az út szélén.

Ennek jegyében a FUTTEC az elmúlt hónapokban több európai városban is tartott bemutatókat. 

A hollandiai Zwolle után Bukarest és Bologna következett, a következő állomások között pedig Budapest is szerepel. A magyar főváros mellett Ausztriában, Svájcban, Írországban és Norvégiában is bemutatják az eljárást.

A technológia magyarországi megjelenése azért is érdekes, mert az útkarbantartás az elmúlt években egyre nagyobb kihívást jelentett a közútkezelők számára. A szélsőséges időjárás, a növekvő forgalom és az egyre drágább felújítási munkák miatt minden olyan megoldás felértékelődik, amely gyorsabban és tartósabban képes kezelni az úthibákat.

A mikrohullámú kátyúzás nem váltja ki a teljes útfelújításokat, de jelentősen csökkentheti azoknak a kisebb hibáknak a számát, amelyekből később komolyabb burkolatkárok alakulnak ki. Ha a budapesti bemutatók sikeresek lesznek, a technológia a következő években a magyar utak fenntartásában is megjelenhet.

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