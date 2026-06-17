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Központi Statisztikai Hivatal

Lendületben: ekkora fizetést vittek haza átlagosan a magyarok áprilisban

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Továbbra is kitart a bérek emelkedése Magyarországon, miközben az árak növekedése jóval mérsékeltebb maradt. A kedden közzétett friss adatok szerint áprilisban már a nettó átlagkereset is átlépte az 540 ezer forintot.
VG
2026.06.17, 08:31
Frissítve: 2026.06.17, 09:20

Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 772 200 forint volt, ami 9 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

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A nettó keresetek növekedése részben az adókedvezmények bővülésének köszönhető / Fotó: Shutterstock

A nettó átlagkereset 541 200 forintra emelkedett, ez 11,2 százalékos éves növekedésnek felel meg. A reálkeresetek eközben 8,9 százalékkal nőttek, mivel a fogyasztói árak az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékkal emelkedtek.

A Központi Statisztikai Hivatal kiemelte, hogy a nettó keresetek növekedése részben az adókedvezmények bővülésének köszönhető. Jelentősen befolyásolta az adatot a 2025. július 1-jétől és 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, továbbá a háromgyermekes anyák szja-mentessége, valamint a két gyermeket nevelő, 40 év alatti anyák idei év elejétől élő adómentessége és a 30 év alatti anyák kedvezményének bővítése.

Tovább nőtt a mediánbér is

A bruttó mediánkereset áprilisban 616 ezer forintot tett ki, ami 9,1 százalékos növekedést jelentett éves összevetésben. A nettó mediánkereset 436 400 forint volt, ez 11,1 százalékkal haladta meg a tavaly áprilisi értéket.

A rendszeres – vagyis prémium, jutalom és egyhavi különjuttatás nélküli – bruttó átlagkereset 711 400 forintot ért el, ami 8,4 százalékos emelkedésnek felel meg. Ezen belül a vállalkozásoknál 705 ezer forint, a költségvetési szektorban 720 200 forint, míg a nonprofit szervezeteknél 747 ezer forint volt az átlagos rendszeres bruttó kereset. A költségvetési szektorban mért, az átlagot meghaladó béremelkedést az előre ütemezett béremelések magyarázzák.

A vállalkozások fizetnek a legtöbbet

A teljes bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 779 ezer forintot tett ki, ami 8,7 százalékos növekedést jelentett. A költségvetési szektorban 751 100 forint volt az átlagbér, itt 10,7 százalékkal emelkedtek a keresetek, míg a nonprofit szektorban 764 800 forintos átlag mellett 7,6 százalékos volt az éves bővülés.

A közfoglalkoztatottak átlagos bruttó keresete 159 100 forintot ért el, a nem közfoglalkoztatottaké pedig 785 300 forint volt. Nettóban előbbiek 123 ezer, utóbbiak 550 100 forintot kerestek átlagosan.

A fegyverpénz is felnyomta a kereseteket

Az év első négy hónapját tekintve a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 779 500 forintot tett ki, ami 13,4 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset ebben az időszakban 545 500 forint volt, ami 15,5 százalékos emelkedést jelentett. A KSH megjegyezte, hogy a január–áprilisi adatokat jelentősen befolyásolta

  • a honvédelmi és rendvédelmi hivatásos állomány januárban kifizetett,
  • hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatása, az úgynevezett fegyverpénz.

Magyarországon a bérek felzárkózása gyorsabban halad, mint a termelékenységé, miközben a foglalkoztatás növelésére építő növekedés nem fenntartható – figyelmeztet a McKinsey & Company frissen megjelent tanulmánya. A McKinsey elemzése szerint a mesterséges intelligencia lehet a kitörési pont, de csak akkor, ha a vállalatok egyszerű technológiai eszköz helyett a működésük újragondolásának motorjaként tekintenek rá.

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