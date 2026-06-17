Deviza
EUR/HUF349,41 0% USD/HUF301,11 +0,06% GBP/HUF404,04 0% CHF/HUF380,52 +0,27% PLN/HUF82,43 0% RON/HUF66,77 -0,07% CZK/HUF14,46 -0,04% EUR/HUF349,41 0% USD/HUF301,11 +0,06% GBP/HUF404,04 0% CHF/HUF380,52 +0,27% PLN/HUF82,43 0% RON/HUF66,77 -0,07% CZK/HUF14,46 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 128,03 -0,43% MTELEKOM2 720 +0,59% MOL3 838 -1,3% OTP44 330 -0,14% RICHTER11 830 -0,68% OPUS333 -2,7% ANY7 850 +0,64% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 850 -1,03% BUMIX9 260,55 +0,1% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 994,3 +0,21% BUX138 128,03 -0,43% MTELEKOM2 720 +0,59% MOL3 838 -1,3% OTP44 330 -0,14% RICHTER11 830 -0,68% OPUS333 -2,7% ANY7 850 +0,64% AUTOWALLIS145 -0,68% WABERERS4 850 -1,03% BUMIX9 260,55 +0,1% CETOP4 694,67 +1,43% CETOP NTR2 994,3 +0,21%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzügy
Revolut
készpénzfelvétel

Hatalmas kedvezményt hirdettek ki Magyarországra az ingyenes készpénzfelvételről: kétmilliónál is több ügyfelet érint, már 600 ezer forintról van szó – de nem tart örökké

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bevezető akciót hirdet a magyar piacon a Revolut. A pénzügyi szolgáltató ingyenes készpénzfelvételt hirdet, a tudnivalókat is közölte.
VG
2026.06.17, 08:15

A Revolut bevezető promóciós ajánlatként júliusban és augusztusban is extra készpénzfelvételi lehetőséget biztosít minden magyarországi, lakossági ügyfele részére. Az ajánlat a pénzügyi szolgáltató oldalán tűnt fel, és egy megemelt 300 000 forintos díjmentes készpénzfelvételi limitet kínál a magyarországi bankautomatából.

bankkártya, bankautomata, bank, pénzügy készpénzfelvétel, Revout
Ingyenes készpénzfelvételi akciót hirdet a Revolut / Fotó: Shutterstock

A Revb cikke szerint az egyszeri bevezető ajánlat 2026. júliusában és augusztusában lesz elérhető, a csomaghoz tartozó limiteken felül. Kiemelték, hogy azt az ajánlatot a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe (azaz magyar számlaszámos ) ügyfelei mellett a hazai Revolut Bank (tehát még litván forint számlás) ügyfelek is megkapják, így tehát a 2,3 millió lakossági felhasználóra terjesztette ki azt a cég.

A díjmentes extra készpénzfelvételhez nem kell semmit sem tenni külön, nincs szükség nyilatkozat benyújtásra, ez az extra díjmentes 300 ezer forintos felvétel független a magyarországi bankoknál igényelhető ingyenes készpénzfelvételtől.

A Revolut tájékoztatása szerint így alakulnak a limitek 2026 július és augusztus hónapban:

  • Standard: 300 000 forint (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 75 000 forint / 5 alkalom (amelyik hamarabb teljesül) világszerte, együttesen 375 000 forint mértékéig
  • Plus: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 75 000 forint világszerte, együttesen 375 000 forint mértékéig
  • Premium: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva)  belföldön + 150 000 forint világszerte, együttesen 450 000 forint mértékéig
  • Metal: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 300 000 forint világszerte, együttesen 600 000 forint mértékéig
  • Ultra: 300 000 forint  (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 750 000 forint világszerte, együttesen 1 050 000 forint mértékéig

További információk a készpénzfelvételről

Arról a pénzintézet egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy ezek az extra limitek hogyan fognak megjelenni az alkalmazásban július és augusztus hónapban. Azonban mivel júliusban és augusztusban automatikusan biztosítja a Revolut ezt az kedvezményt, az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat mostani benyújtása nem jár további előnnyel az ügyfeleknek.

A Revb cikke kiemelte, hogy az ingyenes limitek felett a Revolut 2 százalékos díjat számol fel a készpénzfelvételre. Emellett, előfordulhat, hogy az ATM üzemeltetője úgynevezett használati díjat számol fel. Magyarországon alkalmaz ilyet az OTP és az Erste a külföldi bankok kártyáira, amibe beleesik a Revolut is.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu