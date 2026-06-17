Hatalmas kedvezményt hirdettek ki Magyarországra az ingyenes készpénzfelvételről: kétmilliónál is több ügyfelet érint, már 600 ezer forintról van szó – de nem tart örökké

A Revolut bevezető promóciós ajánlatként júliusban és augusztusban is extra készpénzfelvételi lehetőséget biztosít minden magyarországi, lakossági ügyfele részére. Az ajánlat a pénzügyi szolgáltató oldalán tűnt fel, és egy megemelt 300 000 forintos díjmentes készpénzfelvételi limitet kínál a magyarországi bankautomatából.

Ingyenes készpénzfelvételi akciót hirdet a Revolut / Fotó: Shutterstock

A Revb cikke szerint az egyszeri bevezető ajánlat 2026. júliusában és augusztusában lesz elérhető, a csomaghoz tartozó limiteken felül. Kiemelték, hogy azt az ajánlatot a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe (azaz magyar számlaszámos ) ügyfelei mellett a hazai Revolut Bank (tehát még litván forint számlás) ügyfelek is megkapják, így tehát a 2,3 millió lakossági felhasználóra terjesztette ki azt a cég.

A díjmentes extra készpénzfelvételhez nem kell semmit sem tenni külön, nincs szükség nyilatkozat benyújtásra, ez az extra díjmentes 300 ezer forintos felvétel független a magyarországi bankoknál igényelhető ingyenes készpénzfelvételtől.

A Revolut tájékoztatása szerint így alakulnak a limitek 2026 július és augusztus hónapban:

Standard: 300 000 forint (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 75 000 forint / 5 alkalom (amelyik hamarabb teljesül) világszerte, együttesen 375 000 forint mértékéig

Plus: 300 000 forint (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 75 000 forint világszerte, együttesen 375 000 forint mértékéig

Premium: 300 000 forint (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 150 000 forint világszerte, együttesen 450 000 forint mértékéig

Metal: 300 000 forint (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 300 000 forint világszerte, együttesen 600 000 forint mértékéig

Ultra: 300 000 forint (maximum 2 felvételre bontva) belföldön + 750 000 forint világszerte, együttesen 1 050 000 forint mértékéig

További információk a készpénzfelvételről

Arról a pénzintézet egyelőre nem adott tájékoztatást, hogy ezek az extra limitek hogyan fognak megjelenni az alkalmazásban július és augusztus hónapban. Azonban mivel júliusban és augusztusban automatikusan biztosítja a Revolut ezt az kedvezményt, az ingyenes készpénzfelvételre vonatkozó nyilatkozat mostani benyújtása nem jár további előnnyel az ügyfeleknek.