Teljesen megújult a Balaton egyik legforgalmasabb helyszíne – videó

A kikötő hivatalos átadási ünnepségét az érintett önkormányzatok vezetőinek részvételével és a Balaton hagyományos megkoszorúzásával május 29-én tartották meg.

A fonyódi kikötő a Balaton egyik legforgalmasabb személyhajó-kikötője

A fonyódi kikötő felújítása 2025 szeptemberében kezdődött

A Balatoni Hajózási Zrt. saját forrásból megvalósított fejlesztésének köszönhetően az elkészült kikötő korszerűbb infrastruktúrával, új közösségi terekkel kiváló közlekedési feltételekkel várja a látogatókat.

A fejlesztés célja az elöregedett kikötői infrastruktúra korszerűsítése, a leromlott műszaki állapotú elemek megújítása, valamint a közösségi terek bővítése volt.

Emellett fontos szempont volt a gyalogos- és kerékpáros-közlekedés feltételeinek javítása is – tájékoztatott a Bahart.

A mintegy 4000 négyzetméteres területet magában foglaló kivitelezés során megújultak a térburkolatok, rendezett zöldfelületek kapcsolódnak a kikötőhöz, korszerű közvilágítás és térinformatikai rendszer épült ki, emellett elektromoskerékpár-töltők és egy kisebb játszótér is helyet kapott a területen. Az elkészült beruházás egyszerre javítja a kikötő működését és a Balaton-parti közterület használhatóságát – írta a Magyar Építők.

A fonyódi kikötő a Balaton egyik legforgalmasabb személyhajó-kikötője, az elmúlt években több mint 250 ezer utas választotta a Fonyód-Badacsony útvonalat.

