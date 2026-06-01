Átrendeződött a magyar kiskereskedelem: a Lidl elsősége megkérdőjelezhetetlen, van viszont nagy visszatérő

A gyorsan forgó fogyasztási cikkek vagy napi fogyasztási cikkek (FMCG) magyarországi piaca 2025-ben is növekedni tudott, a bővülés mögött továbbra is összetett folyamatok állnak: az infláció, a fogyasztók árérzékenysége, az olcsóbb termékekre váltás, a diszkontok erősödése és a bolthálózat folytatódó konszolidációja egyszerre alakította a szektor teljesítményét. A Trade magazin frissen megjelent FMCG kereskedelmi toplistája szerint 14 kiskereskedelmi lánc bruttó forgalma 2025-ben meghaladta a 8800 milliárd forintot, szemben az előző évi mintegy 8400 milliárddal. A kiskereskedelmi toplista élén továbbra is a Lidl áll, amelynek első helyét a piaci folyamatok alapján egyetlen szereplő sem veszélyezteti.

A diszkontlánc nemcsak megtartotta vezető pozícióját, hanem tovább növelte előnyét is: már több mint 600 milliárd forinttal előzi meg a második helyezett SPAR-t. A SPAR szintén erős évet zárt, közel 7 százalékos forgalombővülésével meghaladta saját csatornáinak és a teljes piacnak az átlagos értékbeni növekedését is.

Kiskereskedelem: nagy változások a harmadik helyen

A legnagyobb változás a dobogó harmadik fokán történt. A CBA és a Kerekes-lánc fúziója nyomán a CBA 2025-ös közös teljesítményével ismét a harmadik helyre került. Erre legutóbb tíz éve 2015-ben volt példa. A fúzió révén csaknem 25 százalékkal növekedett a CBA, ami alapvetően befolyásolta a többi szereplő helyezését is.

A Tesco a negyedik helyre került. A vállalat 2025-ben már áttért az IFRS szerinti könyvelésre, végleges adatait azonban csak júliusban publikálhatja, ezért a toplistában előzetes bruttó forgalmi adat szerepel. Ez néhány milliárd forinttal elmarad a 2024-es szinttől. A dobogós átrendeződés következtében a Coop az ötödik helyre csúszott vissza.

A rangsor középmezőnyében is történt jelentős változás: a Penny először előzte meg az Aldit, a két diszkontlánc helyet cserélt a toplistán. A Trade magazin összegzése szerint a Penny a Lidlhez hasonlóan a diszkontcsatorna átlagánál jobban teljesített, ami arra utal, hogy az elmúlt évek fejlesztései és stratégiai változtatásai 2025-re beértek.