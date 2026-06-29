Drámai képet festett a költségvetés állapotáról Magyar Péter hétfő délelőtt a Facebook-ra feltöltött videójában, miután a hétvégén háromnapos kihelyezett kormányülést tartott. A kormányfő szerint köszönőviszonyban sincs a költségvetési hiányszámok azzal, amit az Orbán-kormány korábban hivatalosan kommunikált.

Magyar Péter erősen csúsztatott a költségvetésről: londoni és New York-i elemzők cáfolják a szavait – lehet, hogy épp most ágyaz meg a hiány elengedésének / Fotó: NurPhoto via AFP

Magyar Péter erősen csúsztatott a költségvetésről: londoni és New York-i elemzők cáfolják a szavait – lehet, hogy épp most ágyaz meg a hiány elengedésének

"A három számnak semmi köze sincs egymáshoz. A magyar embereknek 3,7 százalékos, majd 5 százalékos költségvetési hiányról hazudtak. A saját apparátusuk már 6,8 százalékos hiánnyal számolt" – mondta a vidóban Magyar Péter.

A miniszterelnök szerint a költségvetés átvilágítása után azt látják, hogy a 2026-os hiány meghaladná a 8 százalékot, ha a Tisza-kormány nem tudta volna hazahozni az uniós forrásokat, de még azokkal együtt is 7 százalék felett lehet.

Szerinte elődje, Orbán Viktor ugyanúgy hazudott és trükközött a számokkal, mint ahogy korábban Gyurcsány Ferenc, a Fidesz pedig úgy döntötte be a költségvetést, hogy annak árát már ne az ő kormányzásának kelljen megfizetni, hanem a Tiszának és a magyar embereknek.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője a Világgazdaságnak adott válaszában azt mondta, a költségvetési számok ismerete nélkül nehéz pontos diagnózist adni. Részben a politikai kommunikáció számlájára írta a miniszterelnök szavait, ugyanakkor szerinte az is látszik, hogy az első hónapok után van a szokásosnál egy jelentősebb mértékű hiánytöbblet. "Az biztos, hogy a választások előtti költekezés sok pénzbe került" – fogalmazott az elemző, majd hozzátette, hogy ezzel együtt lesznek források, amelyeket a kormány a hiány csökkentésére tud majd fordítani.

Török arra is kitért, hogy Magyar Péter állítása szerint az átadás-átvétel során Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter azt mondta Kármán András pénzügyminiszternek, hogy a költségvetési hiány idén 6,8 százalék körül alakulhat.

A Raiffeisen Bank elemzője szerint ez lehet az iránymutató, ő maga 6,5 százalékos deficitet vár 2026-ban.

Úgy látja, hogy amit Magyar Péter mondott a 8 százalékos hiányról, az lehet a pszichológiai eszköztár része, ha kicsit magasabbat mond, az "jól esik" a piaci szereplőknek. Ettől lényegesebb, hogy a magyar költségvetés finanszírozása zökkenőmentes, a kötvényhozamok óriásit csökkentek az elmúlt hónapokban. A 10 éves hozam 200 bázispontot esett, ezzel már a hasonló futamidejű lengyel kötvényhozam alatt található. Ilyen környezetben pedig sokkal olcsóbb a finanszírozás.