Itt van Magyar Péter listája: a lélegeztetőgépektől a pedagógusokig

Vitézy Dávid: minden magyar érezni fogja az uniós források hatását – itt a friss bejelentés

Magyarország előtt megnyílik a lehetőség 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás felhasználására. Vitézy Dávid közölte, hogy a Helyreállítási Alapból érkező források lehívásához még teljesíteni kell az Európai Bizottság által előírt feltételeket és véglegesíteni kell a magyar tervet.