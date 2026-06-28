Mindenki erre az adatra vár: érkezik az orbáni hagyaték utolsó darabja, itt dől el minden – erre még Kármán Andrásék sem számítottak?

A jövő héten a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ipari termelői árakról, a külkereskedelmi termékforgalomról és a kormányzati szektor egyenlegéről közöl adatokat az MTI összefoglalója szerint.

Kármán András: A felülvizsgált és módosított 2026-os költségvetést augusztus végéig az országgyűlés elé fogják terjeszteni Fotó: Balogh Zoltán / MTI

Mindhárom gazdasági mutató érdekes, de a kormányzati szektor egyenlege kiemelkedik közülük, hiszen a költségvetés és az államadósság helyzete jelentős strukturális kihívások előtt áll.

Emlékeztetőül, a kormányzati szektor adóssága 2025 végén 64 912 milliárd forint, a GDP 74,6 százaléka volt. Tavaly a bevételek 2024-hez képest 2706 milliárd forinttal, 7,9 százalékkal nőttek, a kiadások pedig 2580 milliárd forinttal, 6,7 százalékkal emelkedtek. 2025 a negyedik egyedévében éves összevetésben a kormányzati szektor hiánya 1858 milliárd forint, a GDP 8,3 százaléka volt.

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Brutális, 1858 milliárd forintos hiánnyal zárult 2025 utolsó negyedéve, ami a negyedéves GDP 8,3 százaléka. Bár az éves hiány így is javulni tudott – a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kormányzati szektor teljes deficitje a GDP 4,7 százalékára mérséklődött –, az ünnepi időszak szezonalitása és az év végi állami költések rendesen megnyomták a deficitet. Bár a kormányzati hiányt éves szinten sikerült faragni, a GDP-arányos államadósság mégis emelkedett a 2024-es 73,5 százalékos bázishoz képest. A háttérben az áll, hogy a közel 65 ezer milliárd forintra duzzadó adóssághegy gyorsabban növekedett, mint amilyen ütemben a gazdaság reálértéken bővülni tudott.

Heti makrónaptár – Kedden ismerteti a KSH az ipari termelői árak májusi alakulását. Idén áprilisban az ipari termelői árak átlagosan 0,3 százalékkal magasabbak voltak az előző év azonos időszakinál. A belföldi értékesítés árai 2,2 százalékkal nőttek, viszont az exportértékesítéséi 0,5 százalékkal mérséklődtek 2025 áprilisához képest. Az előző hónaphoz képest a belföldi értékesítési árak nem változtak, az exportértékesítési árak 1,9 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,3 százalékkal csökkentek. Január-áprilisban az előző év azonos időszakához képest a belföldi értékesítés árai 0,6, az exportértékesítéséi 1,4 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 1,1 százalékkal csökkentek. – A statisztikai hivatal szintén kedden közli a külkereskedelmi termékforgalom májusi számait. Áprilisban az aktívum 104 millió euró volt, az egyenleg 1045 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 4,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 10 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál.

Ez az év végi feszültség és a negatív folyamatok hatása a friss adatok szerint átgyűrűzött a következő évre is. A Nemzetgazdasági Minisztérium májusi gyorstájékoztatója szerint április végéig az államháztartás központi alrendszere már 3849,8 milliárd forintos hiánnyal zárt, ami az előre kijelölt éves hiánycél 70,7 százalékát jelenti, írta meg a Világgazdaság. Csak április hónapban 429,4 milliárd forintos deficit keletkezett. A tavaszi megugrás mögött az év eleji nagy állami kifizetések állnak: a nyugellátásokra (a 13. és a részbeni 14. havi nyugdíjjal együtt) április végéig elképesztő összeget, 3099,4 milliárd forintot fizetett ki a kassza, amit a megemelkedett közüzemi és közlekedési támogatások, valamint a lakástámogatások (Vidéki Otthonfelújítási Program) kiadásai is fokoztak.