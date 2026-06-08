Mennyit keresnek az állami dolgozók? Így változott az orovosok, a tanárok, a katonák, a rendőrök és a NAV-osok fizetése – ők kapják a legtöbbet

Az elmúlt években jelentős átrendeződés zajlott le a magyar közszférában. A fizetések alakulásának áttekintéséhez fontos a közfinanszírozás változását is vizsgálni. 2019 és 2024 között a költségvetés egészségügyi és közbiztonsági kiadásai csökkentek (1,6-1,7 százalékponttal), ezzel szemben az oktatásé (+3,2 százalékpont) és a védelemé (+2,8 százalékpont) nőttek.

Az orvosi bérek a 2021-es reformokat követően nőttek / Fotó: AFP

Az előbbi a pedagógusbér-emelés következménye, amihez az EU is hozzájárult/hozzájárul 2030-ig, összesen 735 milliárd forinttal (pedagógusonként átlag 5 millió forinttal). A GKI a KSH adatai alapján megvizsgálta, hogyan alakultak a bruttó reálkeresetek az állami szférában, amely adatban a bér mellett a pótlékok, a túlórák és az egyéb kiegészítő juttatások is benne vannak.

Az adatok alapján az egészségügyi ágazat növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 2025 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek a bázisévhez képest. Ennek túlnyomó része 2021 és 2022-ben, a Covid utáni időszakban történt, azóta a reálkeresetük csökkent. A szakorvosoknál hasonló tendencia figyelhető meg azzal a különbséggel, hogy a reálkereset növekedése kisebb (+78 százalék) volt.

Ugyanakkor a hálapénz gyakorlatilag megszűnt. Míg az orvosi bérek a 2021-es reformokat követően meredek emelkedést mutattak, addig az ápolók és asszisztensek reálkereset indexe jóval alacsonyabb (+39 százalék) volt. Mivel az orvosi bérfejlesztés dinamikája jelentősen magasabb volt, mint a szakdolgozói rétegé, az

ágazaton belül a kereseti szakadék mélyült és jelentős relatív bérfeszültséget alakult ki.

Ez jól látszik a bérek arányán is: 2024-ben egy ápoló az általános orvos keresetének 53 százalékát, egy szakorvos keresetének 36 százalékát érte el.Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74 százalékkal nőtt a 2019-es bázishoz képest.

A legjelentősebb elmozdulás a szakoktatóknál történt (+74 százalék), de a pedagógusok (+52-55 százalék) és óvodapedagógusok keresete is (+60 százalék) jelentősen emelkedett.