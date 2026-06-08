Deviza
EUR/HUF355,87 +0,07% USD/HUF308,45 -0,06% GBP/HUF411,69 +0,04% CHF/HUF387,3 -0,04% PLN/HUF83,84 +0,14% RON/HUF67,83 +0,09% CZK/HUF14,71 +0,08% EUR/HUF355,87 +0,07% USD/HUF308,45 -0,06% GBP/HUF411,69 +0,04% CHF/HUF387,3 -0,04% PLN/HUF83,84 +0,14% RON/HUF67,83 +0,09% CZK/HUF14,71 +0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közszféra
bér
munkaerőpiac
fizetés

Mennyit keresnek az állami dolgozók? Így változott az orovosok, a tanárok, a katonák, a rendőrök és a NAV-osok fizetése – ők kapják a legtöbbet

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Célzott béremelések sora alakította át gyökeresen a magyar állami szféra jövedelmi viszonyait az elmúlt években. A változások ugyanakkor óriási különbségeket hoztak létre az ágazatok és munkakörök között, éles bérfeszültségeket gerjesztve.
VG
2026.06.08, 07:00

Az elmúlt években jelentős átrendeződés zajlott le a magyar közszférában. A fizetések alakulásának áttekintéséhez fontos a közfinanszírozás változását is vizsgálni. 2019 és 2024 között a költségvetés egészségügyi és közbiztonsági kiadásai csökkentek (1,6-1,7 százalékponttal), ezzel szemben az oktatásé (+3,2 százalékpont) és a védelemé (+2,8 százalékpont) nőttek.

- Mennyit keresnek az állami dolgozók? – A közszféra bérhelyzete
 Az orvosi bérek a 2021-es reformokat követően nőttek / Fotó: AFP

Az előbbi a pedagógusbér-emelés következménye, amihez az EU is hozzájárult/hozzájárul 2030-ig, összesen 735 milliárd forinttal (pedagógusonként átlag 5 millió forinttal). A GKI a KSH adatai alapján megvizsgálta, hogyan alakultak a bruttó reálkeresetek az állami szférában, amely adatban a bér mellett a pótlékok, a túlórák és az egyéb kiegészítő juttatások is benne vannak.

Az adatok alapján az egészségügyi ágazat növekedése a legfeltűnőbb. Az általános orvosok keresetei 2019 és 2025 között reálértéken 2,1-szeresükre bővültek a bázisévhez képest. Ennek túlnyomó része 2021 és 2022-ben, a Covid utáni időszakban történt, azóta a reálkeresetük csökkent. A szakorvosoknál hasonló tendencia figyelhető meg azzal a különbséggel, hogy a reálkereset növekedése kisebb (+78 százalék) volt.

Ugyanakkor a hálapénz gyakorlatilag megszűnt. Míg az orvosi bérek a 2021-es reformokat követően meredek emelkedést mutattak, addig az ápolók és asszisztensek reálkereset indexe jóval alacsonyabb (+39 százalék) volt. Mivel az orvosi bérfejlesztés dinamikája jelentősen magasabb volt, mint a szakdolgozói rétegé, az 

ágazaton belül a kereseti szakadék mélyült és jelentős relatív bérfeszültséget alakult ki.

Ez jól látszik a bérek arányán is: 2024-ben egy ápoló az általános orvos keresetének 53 százalékát, egy szakorvos keresetének 36 százalékát érte el.Az oktatási szektorban a korábbi stagnálást a 2024-25-ös bérrendezés törte meg, ahol minden vizsgált csoport keresete reálértéken 52-74 százalékkal nőtt a 2019-es bázishoz képest.

A legjelentősebb elmozdulás a szakoktatóknál történt (+74 százalék), de a pedagógusok (+52-55 százalék) és óvodapedagógusok keresete is (+60 százalék) jelentősen emelkedett.

A átlagkereset reálértékének alakulása az oktatásban és a fegyveres szerveknél

Ez a dinamika sikeresen korrigálta az ágazati elmaradásokat, ugyanakkor éles ellentétbe került a bérrendezésből eddig kimaradt oktatási dolgozók helyzetével. Érdemes hozzátenni, hogy 2024-ben az emelést követően a tanárok keresete az egyetemi diplomás kereset 64 százalékát érte csak el, a tanítóké pedig a főiskolai végzettségűek keresetének 83 százalékát.

A fegyveres szervek esetében 2021-ig reálértéken csökkentek a keresetek, majd 2022-ben a hathavi fegyverpénz kifizetése miatt 15-36 százalék között növekedtek. Az egyszeri megugrást követően azonban elmaradt a keresetek valorizációja, így 2023-ra a diplomás állományt leszámítva 

a keresetek vásárlóértéke ismét a 2019-es szint alá került.

Ezt a 2024-es béremelések a honvédség esetében ismét a pozitív tartományba húztak, ellentétben a rendőrséggel, ahol a reálkeresetek a 2019-es szint alatt maradtak. Összességében 5 év alatt a honvédség kereseteinek reálértéke -2 százalék és +3 százalék közötti tartományban alakult 2019-hez képest.

Különösen kirívó a nyomozók helyzete, keresetindexük öt év alatt 27 százalékkal csökkent, s a honvédségi diplomás állomány keresetének mindössze 70 százalékát érte el, így a magas szaktudást igénylő nyomozói munka díjazása látványosan elmarad még a Honvédség középfokú végzettségű munkavállalóinak (-2 százalék) bérdinamikájától is.

A 2024-es kereseti adatok a közszféra belső jövedelmi szerkezetének jelentős széttagoltságát tükrözik: a hierarchia alján a szociális munkások (543 ezer forint) állnak, míg a skála másik végén a törvényhozók és állami vezetők bére (2 millió 264 ezer forint) ehhez képest négyszeres összeget mutat. A középső sávban a középiskolai tanárok (736 ezer forint) és az ápolók (746 ezer forint) jövedelme mára kiegyenlítődött, de

az általános orvosok (1,4 millió forint) fizetése jól illusztrálja a bérollót, amely az orvosi bérfejlesztések korábban látott növeléséből fakad.

Ezzel szemben az adóhivatali ügyintézők (693 ezer forint) és a fegyveres szervek középfokú állománya (811 ezer forint) közötti jelentős különbség jól mutatja, hogy a technikai és hivatali munkakörök bérezése továbbra is elmarad a rendvédelmi és a kiemelt egészségügyi területek szintjétől. Bár az átlagkeresethez képest jónak látszanak a közszféra keresetei, azonban ez a kép csalóka: a vizsgált munkakörök nagy része felsőfokú végzettséghez (azon belül pedig jellemzően egyetemi diplomához) kötött.

Ez alapján mélyen alulfizetettek a pedagógusok és a nyomozók, de nem keresnek kirívóan jól az általános orvosok és a honvédség diplomásai sem. Összességében a 2019 és 2024 közötti időszakban a magyar közszféra bérszerkezete alapjaiban rendeződött át: a célzott, eseti bérrendezések miatt az egyes szakmák közötti kereseti különbségek drasztikusan nőttek.

Míg az orvosok és pedagógusok bére látványos ugrással próbálta követni a piaci szintet, több diplomás és speciális szaktudást igénylő terület – például a nyomozók, a hivatali ügyintézők, a szociális szféra dolgozói, de a nővérek, ápolók is – érezhetően leszakadtak a többiektől. Ez a folyamat tovább fokozta a bérfeszültséget, növelte a már eddig is széttagolt bérhierarchiát.

További tapasztalat, hogy az egyszeri, nagy összegű, de bérbe nem épülő juttatások később hozzájárulnak a reálkeresetek csökkenéséhez is, így azokat célszerű inkább béremelésként folyamatosan elosztva kifizetni, mintsem egy összegben. Egy ilyen rendszer jobban segíti a szakképzett állami munkaerő megtartását, esetleg az állomány bővítését.

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
582 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu