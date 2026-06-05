Olyan jó hírt kapott a magyar gazdaság, aminek valaki még erősen keresztbe tehet Európában

Éves alapon minimálisan, 0,9 százalékkal bővült, míg az előző hónaphoz képest korrigált, 1,1 százalékkal visszaesett az ipari termelés áprilisban. A márciusi kiemelkedő adat miatt ugyanakkor a trend továbbra is kedvező, az elmúlt 3 hónap átlagában 1,9 százalékkal nőtt a termelési volumen a megelőző 3 hónapos időszakkal összevetve – közölte Molnár Dániel, az MGFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. vezető elemzője.

Enyhén visszaesett az ipari termelés áprilisban / Fotó: Jenson

A KSH-becslések érdekes eredményt hoztak

A KSH az első becslés keretében a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása ágazatokat emelte ki, ahol növekedett a termelés. Az alacsony bázis mindkét területen szerepet játszott a kedvezőbb adatban, ugyanakkor a járműgyártás esetében a

BMW-gyár termelésbe állását is ki kell emelni.

Visszaestek viszont a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása ágazatok. Mindkét szegmens teljesítménye negatív meglepetést jelent a bázis és az elmúlt hónapok adatai nyomán. Csökkenést mutathatott még a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás a Dunai Finomító tartós leállása miatt, de az elmúlt hónapok teljesítménye alapján a gyógyszergyártás vagy a vegyi anyag, termék gyártása ágazatok bővülésére is várni kell még.

A németek kezében van a jövőnk

A hazai ipar kilátásai kapcsán negatívum, hogy legfontosabb külpiacunkról, a német gazdaságból továbbra is negatív hírek érkeznek. Az ifo Intézet felmérése szerint habár májusban részben korrigált a gazdasági hangulat a márciusi és az áprilisi zuhanás után, a bizalom továbbra is törékeny, elsősorban a kilátások következtében. A német feldolgozóipar esetében is azt láthatjuk, hogy bár a jelenlegi helyzet megítélése kismértékben javult, a jövővel kapcsolatos várakozások tovább romlottak, miközben az új rendelések is visszaestek. A külpiaci gyengélkedés pedig

kihatással van a magyar gazdaságra is.

Az ipari termelés alakulása kapcsán továbbra is jelentős a bizonytalanság. Az ipar fellendülése mellett szólnak egyrészről az elmúlt hónapokban már érdemben emelkedő rendelésállományi adatok, másrészről a belépő termelő kapacitások – májusban megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése a CATL új gyárépületében –, azonban ezek felfutása kapcsán is a külső kereslet lesz a döntő tényező. Így a geopolitikai konfliktusok, különösen az iráni háború és az energiapiac töredezettsége, rányomják bélyegüket a szektor kilátásaira. Továbbá az élénkülő belső kereslet is támogathatja az ipar fordulatát, itt ugyanakkor az erősebb forintárfolyam az importot helyezi versenyelőnybe, amely a termék-külkereskedelmi adatokban is visszatükröződik.