Több mint 30 ezerrel kevesebben dolgoznak, tartóssá vált a munkanélküliség – 13 hónapnál is tovább tart átlagosan munkát találni

Tavaly májusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 654 ezer fő volt, míg a munkanélküliek száma 209 ezer főt tett ki. A munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt, vagyis érdemben nem változott az előző időszakhoz képest – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtök reggel közzétett adataiból.

A KSH adatai szerint az álláskeresés átlagos időtartama 13,3 hónapra emelkedett / Fotó: Laura Beach / Shutterstock

KSH: kevesebben dolgoznak a hazai elsődleges munkaerőpiacon

A március és május közötti háromhavi átlag alapján a foglalkoztatottak száma 4 millió 640 ezer fő volt, ami 33 ezerrel maradt el az egy évvel korábbi szinttől. A férfiak foglalkoztatottsága lényegében változatlan maradt, míg a nőké 34 ezer fővel csökkent.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 448 ezren dolgoztak, ami 53 ezer fős visszaesést jelentett éves összevetésben. A közfoglalkoztatottak létszáma 71 ezer, a külföldön dolgozóké 121 ezer fő volt. Eközben a 15–64 évesek foglalkoztatási rátája változatlanul 75,0 százalékon állt, a férfiaknál 79,3, a nőknél pedig 70,6 százalékot tett ki.

Egyre hosszabb ideig tart munkát találni

A munkanélküliek háromhavi átlagos létszáma 208 ezer fő volt, ami 4,3 százalékos munkanélküliségi rátának felel meg. A férfiaknál 4,2, a nőknél 4,4 százalék volt a mutató.

A KSH adatai szerint az álláskeresés átlagos időtartama 13,3 hónapra emelkedett. A munkanélküliek 31,7 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben a négy és tizenegy hónap között állást keresők aránya 31,4 százalékra nőtt. A több mint egy éve munkát keresők aránya pedig 36,9 százalékra emelkedett, ami arra utal, hogy egyre többen ragadnak bent tartósan a munkanélküliségben.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai ugyanakkor kedvezőbb képet mutatnak: május végén 215 ezer nyilvántartott álláskereső volt, ami 3,5 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál.