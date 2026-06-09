A vevők szempontjából igen kedvezően alakult a május. Országosan kevesebb mint 13 százalékkal, Budapesten pedig 9 százalék alá csökkent az éves áremelkedési tempó. Szemben az áprilisban mért 14,3 százalékos országos éves szintű drágulással, valamint a majdnem 11 százalékos fővárosi emelkedéssel. Ezzel bejött az a tavaszi várakozás, hogy hamarosan egy számjegyű lesz a fővárosi éves lakásár-emelkedés. A havi árváltozások az ország több pontján is mérséklődést mutatnak – számolt be az Ingatlan.com kedden a legrissebb lakásárindexéről, amely havonta szinte valós időben mutatja be az aktuális árakat és azok változásait a legnagyobb ingatlanhirdetési portál adatai alapján.

Budapesten már csökkennek a lakásárak, vidéken még tart a drágulás / Fotó: Kallus György

Budapesten olyan drágák voltak az ingatlanok, hogy csökkent irántuk a kereslet, ami pedig mérsékelte az áremelkedést

„Budapesten májusban 0,7 százalékkal kerültek lejjebb az árak, így a fővárosban már két egymást követő hónapban történt csökkenés. Ilyenre utoljára 2022 szeptemberében és októberében volt példa, amikor végigsöpört a rezsiválság a lakáspiacon. A fővárosban ráadásul az elmúlt hat hónapból négyszer csökkent az árindex, amire legutóbb 2020 júliusa és decembere között, a koronavírus-járvány kellős közepén volt példa” – mondta Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, hogy a fővárosi árak alakulását leginkább a kereslet mérséklődése határozza meg. „Ezekben a hónapokban kezdi a fizetőképes kereslet és a kínálat megtalálni azt az egyensúlyt, ami piaci szempontból is fenntartható. Az árak zsinórban két hónapig csökkentek, a budapesti kereslet pedig részben ennek hatására minimálisan élénkült” – fogalmazott a szakember.

Az Otthon Start program meglódította az ingatlanok drágulását vidéken

A régiós adatok alapján nem csak Budapesten volt csökkenés. A fővárosi agglomerációt lefedő Pest megyében 0,4 százalékkal, a Kelet-Magyarországi régiókban pedig 0,6-1,7 százalékkal maradtak el a májusi árszintek áprilishoz képest. A dunántúli országrészekben pedig 0,3-1,2 százalékos havi áremelkedést érzékelhettek a vásárlók. A kétsebességes lakáspiacot jól szemlélteti, hogy a legtöbb régióban nagyságrendileg másfélszeres az éves áremelkedés üteme Budapesthez képest: Pest megyében 15,3 százalék, Észak-Magyarországon 15,9 százalék, Észak-Alföldön 14,5 százalék, Dél-Alföldön 13,1 százalék volt az éves ütem.

Az eltérő pályára került lakásárakban fontos szerepet játszik az Otthon Start 1,5 milliós négyzetméterár-korlátja. Ami a budapesti vevők jutalma volt, ugyanazt kapták a vidéki vásárlók büntetésként.

„A fővárosi lakásárak ugyanis már a program indulása előtti az 1,4 milliós árszint körül jártak, ezért a budapesti áremelkedést az 1,5 milliós korlát inkább fékezte. Vidéken viszont ennél jóval alacsonyabb árszintről indultak a lakóingatlanárak, így a program ütemesebb drágulást eredményezett. Bár a havi lakásárváltozás több országrészben negatív tartományba került, az éves áremelkedési ütem szinte minden régióban még mindig legalább másfélszerese a budapestinek” – ismertette az országon belüli különbségeket Balogh László.