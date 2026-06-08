Ingatlanvásárlás az Otthon Starton túl: változás jöhet a piaci lakáshiteleknél

Az elmúlt kilenc hónapban a lakáshitelezési piacot ugyan egyértelműen az Otthon Start program uralta, nem szabad megfeledkezni azokról a lakásvásárlókról sem, akik nem jogosultak az államilag támogatott konstrukcióra. Számukra kedvező fordulatot hozhat a piaci kamatkörnyezet alakulása: a money.hu legfrissebb elemzése szerint a hosszú távú forrásköltségeket meghatározó banki pénzügyi mutató látványos tavaszi csökkenése érdemi lehetőséget adhat a bankoknak a piaci lakáshitel-kamatok mérséklésére – írta hétfői közleményében a money.hu.

Lakáshitel felvétele előtt különösen fontos az alapos összehasonlítás / Fotó: Shutterstock

A lakásvásárlók körében a legnépszerűbbek a kiszámítható, azaz végig fix vagy 10 éves kamatperiódussal rendelkező hitelek. Az ilyen hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok az úgynevezett BIRS mutatót veszik alapul egy meghatározott kamatfelár mellett. Ha a BIRS csökken, a bankok olcsóbban jutnak hozzá a hitelek mögé helyezhető fix forrásokhoz. A csökkenés pedig, az erősödő piaci verseny miatt, előbb-utóbb megjelenhet a lakossági hiteltermékek árazásában is.

A legfrissebb adatok egyértelműen a hosszú távú forrásköltségek enyhülését mutatják. A 10 éves kamatperiódushoz kapcsolódó mutató az év eleji 6,48 százalékról június 1-jére 5,07 százalékig süllyedt – az 1,41 százalékpontos esés pedig zöld utat adhat a banki kamatvágásoknak.

Az Otthon Startból kimaradók ugyan elesnek az állami kamattámogatástól, a piaci hitelek kondíciói azonban a BIRS csökkenésével folyamatosan javulhatnak

– hívta fel a figyelmet Garam Dániel, a hitelösszehasonlító oldal hitelszakértője.

A szakértő szerint kiemelten fontos a tudatosság, mert a bankok eltérő sebességgel és eltérő stratégia mentén építhetik be a BIRS változásait a saját árazásukba.

Mivel a kamatkülönbségek havi több tízezer forintos, a teljes futamidő alatt pedig akár milliókra rúgó eltérést is jelenthetnek, a hitelfelvétel előtt elengedhetetlen a piaci ajánlatok alapos összehasonlítása.

A prémium, azaz magasabb igazolt jövedelemmel, jelentős önrésszel rendelkező ügyfelek számára a piaci lakáshitelek kamatai már most is a lélektani 6 százalékos szint alá kerülhetnek. A BIRS alakulása alapján pedig elképzelhető, hogy a következő időszakban akár további banki kamatkorrekciókra lehet számítani a sztenderd ügyfélkörökben is – zárta sorait a hitelösszehasonlító.