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Ingatlanvásárlás az Otthon Starton túl: változás jöhet a piaci lakáshiteleknél

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Az Otthon Start programból kimaradó lakásvásárlóknak kedvezhet a banki forrásköltségek csökkenése, ami azt jelenti, hogy a piaci alapú hiteleket igénylő lakásvásárlók számára kedvezőbb lehet a hitelfelvétel. A banki ajánlatok között továbbra is jelentős különbségek lehetnek, ezért lakáshitel felvétele előtt különösen fontos az alapos összehasonlítás.
VG
2026.06.08, 09:06

Az elmúlt kilenc hónapban a lakáshitelezési piacot ugyan egyértelműen az Otthon Start program uralta, nem szabad megfeledkezni azokról a lakásvásárlókról sem, akik nem jogosultak az államilag támogatott konstrukcióra. Számukra kedvező fordulatot hozhat a piaci kamatkörnyezet alakulása: a money.hu legfrissebb elemzése szerint a hosszú távú forrásköltségeket meghatározó banki pénzügyi mutató látványos tavaszi csökkenése érdemi lehetőséget adhat a bankoknak a piaci lakáshitel-kamatok mérséklésére – írta hétfői közleményében a money.hu.

kkv-hitel támogatás Lakáshitel felvétele előtt különösen fontos az alapos összehasonlítás
Lakáshitel felvétele előtt különösen fontos az alapos összehasonlítás / Fotó: Shutterstock

A lakásvásárlók körében a legnépszerűbbek a kiszámítható, azaz végig fix vagy 10 éves kamatperiódussal rendelkező hitelek. Az ilyen hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok az úgynevezett BIRS mutatót veszik alapul egy meghatározott kamatfelár mellett. Ha a BIRS csökken, a bankok olcsóbban jutnak hozzá a hitelek mögé helyezhető fix forrásokhoz. A csökkenés pedig, az erősödő piaci verseny miatt, előbb-utóbb megjelenhet a lakossági hiteltermékek árazásában is. 

A legfrissebb adatok egyértelműen a hosszú távú forrásköltségek enyhülését mutatják. A 10 éves kamatperiódushoz kapcsolódó mutató az év eleji 6,48 százalékról június 1-jére 5,07 százalékig süllyedt – az 1,41 százalékpontos esés pedig zöld utat adhat a banki kamatvágásoknak.

Az Otthon Startból kimaradók ugyan elesnek az állami kamattámogatástól, a piaci hitelek kondíciói azonban a BIRS csökkenésével folyamatosan javulhatnak

– hívta fel a figyelmet Garam Dániel, a hitelösszehasonlító oldal hitelszakértője. 

A szakértő szerint kiemelten fontos  a tudatosság, mert a bankok eltérő sebességgel és eltérő stratégia mentén építhetik be a BIRS változásait a saját árazásukba. 

Mivel a kamatkülönbségek havi több tízezer forintos, a teljes futamidő alatt pedig akár milliókra rúgó eltérést is jelenthetnek, a hitelfelvétel előtt elengedhetetlen a piaci ajánlatok alapos összehasonlítása.

A prémium, azaz magasabb igazolt jövedelemmel, jelentős önrésszel rendelkező ügyfelek számára a piaci lakáshitelek kamatai már most is a lélektani 6 százalékos szint alá kerülhetnek. A BIRS alakulása alapján pedig elképzelhető, hogy a következő időszakban akár további banki kamatkorrekciókra lehet számítani a sztenderd ügyfélkörökben is – zárta sorait a hitelösszehasonlító.

Túlértékeltség a lakáspiacon: mit mutat az MNB jelentése és a lakáshitelezés valós képe?

2025-ben nominálisan 23,5 százalékkal, reálértéken pedig 19 százalékkal emelkedtek országosan a lakásárak, ez az elmúlt 25 év legnagyobb reál áremelkedését jelentette – derül ki az MNB nemrég publikált Lakáspiaci Jelentéséből, amiről a Világgazdaság részletesen beszámolt. 

Tavaly folytatódott a megelőző évi intenzív drágulás a piacon. Az árak szárnyalása oda vezetett, hogy az év végén már 22,5 százalékkal voltak túlértékeltek országosan a lakások, vagyis ennyivel kerültek többe, mint amit a fundamentumok indokoltak volna. Ennél nagyobb túlértékeltségre az elmúlt húsz évben csak egyszer volt példa az MNB adatsora alapján, 2022 második negyedévében.

Az MNB kiemelte, hogy a kedvezményes Otthon Start hitelprogram a lakáspiac szerkezetét is jelentősen átrajzolta, Budapesten például egy év alatt 25 százalékról 40 százalékra emelkedett az elsőlakás-vásárlók aránya, miközben a befektetők már inkább a piac eladói oldalán jelentek meg. Utóbbi okát a csökkenő bérleti hozamokban, illetve a jelentős túlértékeltségben látja a jegybank.

Budapesten tovább mérséklődhet az éves lakásár-dinamika a második negyedévben. Előrejelzésük alapján országos átlagban 4,5 százalékos negyedéves drágulás várható, ezzel a lakásárak éves növekedési üteme 19,1 százalékot érhet el. Budapesten 1 százalékos negyedéves áremelkedést követően 10,9 százalékra mérséklődhet az éves lakásár-dinamika a második negyedévben.

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