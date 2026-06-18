Kedvező helyzetbe kerültek a vevők a lakáspiacon – a szakértő szerint most érdemes alkudozni

Magyarországon lényegében stagnált idén tavasszal a lakáspiaci alku tere, a téli 5,9 százalék után 5,8 százalékos volt az átlagos árengedmény, vagyis az utoljára hirdetett irányár és a szerződéses ár közötti különbség – derül ki az OTP Ingatlanpont által közvetített lakóingatlanok adataiból. A legjobb lehetőség az alkura továbbra is a községekben van, ott átlagosan 7,9 százalékkal olcsóbban keltek el az ingatlanok, mint amennyiért meghirdették őket. A kisebb városokban 5,9 százalék, a megyei jogú városokban pedig 4,5 százalék volt az alku átlagos mértéke.

Számos remek alku született tavasszal a hazai lakáspiacon / Fotó: Shutterstock

Érdekességként emelték ki azonban azt, hogy miközben a községekben és a kisebb városokban szűkült a téli hónapokhoz képest az átlagos alku, a megyei jogú városokban és Budapesten emelkedett annak mértéke. A megyei jogú városokban jelentősen csökkent az engedmény a házaknál, a téli 7 százalék után tavasszal 5,2 százalékot voltak hajlandók lemenni a végső hirdetési árral az eladók. Ezzel párhuzamosan viszont a vidéki nagyvárosok paneljei esetében a legutóbbi 2,4 százalékkal szemben már majdnem 5 százalékot lehetett alkudni. A kisebb városokban és a községekben elsősorban a piac javát kitevő házak esetében lehetett a korábbinál nagyobb árengedményeket kicsikarni.

Turbulensen alakult a lakáspiac

A főváros külön kategóriát képviselt, a 4 százalékos átlagos alku jelentős emelkedésnek számít a télen mért 2,9 százalékhoz viszonyítva, utoljára két és fél éve, 2023 őszén voltak ennél kedvezőbb helyzetben a vásárlók. A leglátványosabb ez a folyamat a fővárosi házak esetében volt, ahol a téli 1,4 százalék után most 4,9 százalékot tudtak alkudni a vevők, de a panellakások esetében is 1,7 százalékról 3,6 százalékra emelkedett az átlagos engedmény mértéke. A legjobban a téglalakások őrzik az értéküket, de azon a piacon is 3,6 százalékról 4 százalékra nőtt az átlagos alku.

„Az év elején lefutott az Otthon Start Program második hulláma, ez nagyjából márciusig kitartott, azonban az április és a május már gyengébben alakult keresletben” – emelte ki az adatok kapcsán Valkó Dávid. Az OTP Ingatlanpont vezető elemzője hozzátette, hogy továbbra is fordított arányosság van a forgalom és az alku változása között, országosan a tranzakciószám növekedésével csökkent az engedmény mértéke, Budapesten azonban ezzel ellentétes volt a folyamat.