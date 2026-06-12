Fordulat a magyar lakáspiacon: eltűnnek a befektetők, tarolnak az első lakásvásárlók
A felpattanó kereslet ellenére továbbra sem érkezett meg az áttörés a hazai ingatlanpiacon: a Duna House Ingatlanpiaci Barométere szerint májusban ugyan javult a piaci hangulat, de a magas árszint továbbra is visszatartja a vásárlókat.
Eközben az Otthon Start Program jelentősen átrendezte a fővárosi keresletet, a befektetők helyét egyre inkább az első lakásukat vásárló fiatalok veszik át.
A Duna House friss elemzése szerint májusban az ingatlanpiaci aktivitást mérő index 74 pontra emelkedett, ami ugyan javulást jelent a márciusi–áprilisi mélyponthoz képest, de továbbra is visszafogott piaci környezetet jelez.
A legjelentősebb változást az Otthon Start Program hatására a budapesti vevők összetételében figyelték meg.
Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26 százalékról 36 százalékra nőtt,
miközben a befektetési célú vásárlások aránya 42 százalékról 30 százalékra csökkent. A piac motorját így egyre inkább a saját otthont kereső, dolgozó fiatalok adják.
Ezt a tendenciát a korosztályi adatok is alátámasztják: a 20 és 40 év közötti vásárlók súlya 34 százalékról 45 százalékra emelkedett. Az eladói oldalon ugyanakkor továbbra is a befektetési célból vásárolt ingatlanok értékesítése a leggyakoribb, ami arra utal, hogy a befektetők inkább kiszállnak a piacról, mintsem új pozíciókat építenének.
Vidék és Budapest között ugyanakkor jelentős különbség mutatkozik: vidéken nem figyelhető meg hasonló átrendeződés, mivel ott az első lakást vásárló, alkalmazotti kör korábban is meghatározó szerepet töltött be.
Az árdinamikában a legnagyobb változás a kelet-magyarországi panelpiacon történt. A régióban a négyzetméterárak egy év alatt olyan mértékben emelkedtek, hogy már meghaladták a nyugat-magyarországi szinteket, gyakorlatilag megszüntetve a korábbi kelet–nyugati árkülönbséget.
Budapesten továbbra is a használt téglaépítésű lakások drágulása húzza a piacot, különösen a belsőbb városrészekben.
Az értékesítési idők alakulása vegyes képet mutat. A fővárosi panelpiacon az ingatlanok eladása lassult az egy évvel korábbihoz képest, míg a vidéki panelek és a budai, illetve belvárosi téglaépítésű lakások esetében gyorsabb tranzakciókat mértek.
A kereslet súlypontja is elmozdult: a korábban befektetők által kedvelt belső kerületek helyett egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a budai városrészek és a nagyobb alapterületű lakásokat kínáló kerületek iránt. Ez szintén azt jelzi, hogy a vásárlók egyre inkább saját használatra keresnek ingatlant.
A Duna House szerint az Otthon Start Program tavaly őszi bevezetése jelentős árfelhajtó hatást gyakorolt a piacra, amely az ingatlanárakat a megfizethetőség határáig emelte. Bár az árnövekedés lendülete mára kifulladt, az eladók továbbra is ragaszkodnak a kialakult magas árszintekhez.
Ennek következtében az idei évben a forgalom és a kereslet összességében visszafogott maradt, és a márciusi átmeneti élénkülést leszámítva továbbra sem látszik olyan erős keresleti hullám, amely érdemben felpörgethetné a hazai ingatlanpiacot.