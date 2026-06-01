Életjeleket mutat a magyar lakáspiac – erre kell figyelnie, aki most akar vásárolni

Vége a toporgásnak, májusban elmozdult a mélypontról a lakáspiac az Ingatlan.com legfrissebb kereslet-kínálati összesítője szerint. Bár összességében a piac mindkét oldala enyhén élénkült, az is látható, hogy az országon belül jelentős különbségek vannak, valamint az új és a használt lakások is teljesen eltérő pályán mozognak.

Túllépett májusban a lakáspiaci kereslet és kínálat az idei mélyponton / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Május végén 144 ezer eladó lakásból és házból válogathattak az érdeklődők. Ez éves összevetésben majdnem 6 százalékos bővülésnek felel meg, áprilishoz képest pedig több mint 2 százalékos bővülést takar. A kínálati oldalon bekövetkezett havi szintű élénküléshez hozzájárul az is, hogy az újonnan feladott hirdetések száma kedvezően alakult, májusban meghaladta a 31 ezret, ami 3 százalékos plusz áprilishoz képest. Ugyanakkor majdnem 10 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól.

2025-höz képest visszafogott a piac, de nem kell temetni

Az ingatlanközvetítő portál adatai szerint a piac keresleti oldalán is élénkülés mutatkozik, de a havi és éves dinamika itt is eltérő. Májusban több mint 240 ezer telefonos érdeklődést kaptak a lakások és házak eladói az Ingatlan.com oldalán, ami áprilishoz képest 1,2 százalékos erősödésnek felel meg, de éves szinten még mindig 9 százalékos a lemaradás a lakáspiaci keresletben.

„A májusi adatok alapján felpezsdült a piac, a korábbi hónapokban a kereslet-kínálat dinamikája fokozatosan csökkent, ami folyamatosan csökkenő tranzakciószámokhoz is vezetett, most viszont fordulat következett be. A növekedés motorját inkább a társasházi lakások jelentik a házakkal szemben. Az új építésű ingatlanok piaca pedig most jobban teljesít, mint a használt lakásoké. Az új építésű lakások iránti kereslet növekedésének hátterében több tényező áll. Az egyik, hogy az utóbbi egy-két évben indított lakásfejlesztéseknek köszönhetően a kínálat is bővül. A másik pedig az Otthon Start program 1,5 milliós négyzetméterár-korlátjával magyarázható: azokban a lokációkban, amelyekben a használt és az új lakások ára azonos vagy csak nagyon kicsi a különbség, a kereslet egyértelműen az új építésűek irányába tolódik el” – emelte ki a legfontosabb trendeket Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.