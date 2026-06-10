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Brutális éjszaka vár Magyarországra, kiadták a figyelmeztetést: óriási vihar közelít, rendkívüli segítséget kapnak a légiirányítók – itt fog lecsapni a zivatarzóna

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Hatalmas vihar csaphat le éjjel Magyarországra. A szeszélyes zivatarzóna a légiforgalmi irányítást is komoly feladat elé állítja.
VG
2026.06.10, 20:40

„A HungaroMet előrejelzése szerint jelentős zivatarlánc érheti el éjjel Magyarországot. Légiforgalmi irányítóink munkáját idén először az éjszakai órákban is meteorológus szakember segíti” – írta szerda esti Facebook-bejegyzésében a HungaroControl.

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Meteorológus is segíti éjszaka a légiforgalmi irányítók munkáját / Fotó: Béres Attila

A Tudásmorzsák a repülésről Facebook-oldal is felhívta a figyelmet arra, hogy igazi apokalipszist vetít előre a meteorológia: heves zivatar, eső, jégeső, szélvihar, felhőszakadás, csökkent látótávolság várható ma éjjel a zivatarok érkezésekor. 

A portál kiemelte, hogy az éjszaka folyamán bővel lesz dolga a HungaroControl munkatermében dolgozó meteorológusnak, hiszen az ő feladata lesz szinte percre pontos előrejelzést adni a légiforgalmi irányítás supervisorának

A szerző elmagyarázta azt is, hogy mi történik ilyenkor a repülőgépekkel. A pilóták kerülik a zivatarfelhőket, mivel extrém turbulencia, extrém jegesedés, villámlás, jégverés is várhat rájuk egy erősebb viharfelhőben. A pilóták a repülőgépek saját meteorológiai radarján folyamatosan frissülő helyzetképet látnak, ez alapján jelzik a légiforgalmi irányításnak, hogy merre tudják kerülni a felhőt. A légiforgalmi irányítás pedig mindent megtesz azért, hogy szabad legyen az út.

Előfordulhat az is, hogy épp leszállás előtt érkezik a zivatar. Ilyenkor a repülőgépek a levegőben várakoznak, vagyis tesznek egy kört. Ha fennáll ennek a kockázata, akkor eleve úgy tankolnak üzemanyagot, hogy legyen elegendő mennyiség a várakozásra, majd akár arra is, hogy átrepüljenek egy kitérő repülőtérre.

A HungaroControl szakemberei nyerték a BL-döntőt: 760 gépmozgást kezeltek vasárnap a légi irányítók

A budapesti Bajnokok Ligája-döntő nemcsak a Puskás Arénában hozott kiemelt terhelést, hanem a magyar légi irányításban is. A HungaroControl közlése szerint a BL-döntő hétvégéjén a Torony és az Approach szolgálat minden korábbi budapesti csúcsot átírt: a tavalyi, 476 gépmozgásos abszolút forgalmi rekord után május 28-án, csütörtökön 557, pénteken 653, szombaton 618, vasárnap pedig már 759 gépmozgást kezeltek.

Ez azt jelenti, hogy a korábbi rekord már a hosszú hétvége első napján megdőlt a HungaroControl jelentése szerint. Csütörtökön 81-gyel, pénteken 177-tel, szombaton 142-vel, vasárnap pedig 283-mal volt magasabb a kezelt gépmozgások száma, mint a tavalyi csúcs. A legerősebb nap így vasárnap lett, amikor a forgalom csaknem 60 százalékkal haladta meg a korábbi abszolút rekordot.

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